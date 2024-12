Padasjoen Yrittäjien puheenjohtaja Birgitta Heino-Toivonen toivotti Joulunavausyleisön tervetulleeksi hämärtyvällä Keskustorilla, jossa sade oli juuri lakannut.

Lauantain 30.11. punanuttuinen päävieras kertoi tulleensa Korvatunturilta Petteri Punakuonon vetämällä pulkalla.

– Vaikka ilma ei ole niin jouluinen, otetaan mukaan sitä enemmän joulumieltä, toivoi Joulupukki.

Joulupukin kanssa pääsi yhteiskuvaan torikuusen juurella.

Keskimaan tallin ponit Jekku ja Mörkö ajeluttivat lapsia.

Janus Hanski lauloi ja laulatti Yrittäjien torilavalla.

Tikkareita jaellut pukki sai kilpailijan, kun maakuntaneuvos Antti Räsänen kierteli myös toria karkkikoreineen ja kutsui ihmisiä kahville ja glögille entisen Siwan tilaan. Siellä vetonaulana oli popcorn-kone, josta paikalliset kokoomusaktiivit kauhoivat paahtomaissia kuppeihin.

– Padasjokelaisten kannattaa äänestää padasjokelaista aluevaltuustoon. Omalla aluevaltuutetulla on iso merkitys ja työtä edesauttaa se, että tuntee organisaation ja ihmiset, perusteli Räsänen hakeutumistaan toistamiseen ehdolle.

Rauno Hännikäinen hääri popcorn-koneen pääkäyttäjänä. Popparit tekivät kauppansa.

Hyvinvointialue on isona organisaationa hidas ja kankea, ja demokratian toteutuminen aluevaltuustossa kyseenalaista. Uudistus on kuitenkin tehty ja hioutuu koko ajan käyttökelpoisemmaksi. Tärkeimpänä asiana on koko ensimmäisen kauden ollut talous ja sen kanssa painiminen jatkuu vielä pitkään.

– Itse olen pettynyt budjettiin. Se on hyvin ylimalkainen, eikä avaudu valtuutetuille kunnolla.

Räsänen on saanut kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen paljon palautetta kuntalaisilta. Räsänenhän kyseenalaisti koko kouluhankkeen ja esitti, että Padasjoelle tarvittaisiin ennemmin uusi terveysasema.

Väkeä kertyi istumaan ja lämmittelemään.

Paikalla ollut yleisökin tuntui vastustavan uuden koulun rakentamista. Puheissa toistui se, että hanke on ihan liian kallis ja moni epäili myös, tarvitaanko sitä ylipäänsä. Ikäluokat ovat jo pienentyneet rajusti, jolloin päiväkodeissakin päästään pian palaamaan kahden yksikön malliin. Ja varsinkin Kullasvuoren koulu on hyvä nykyisellään.

– Ei kuolevan kylän kannata hussata miljoonia, arvioi yksikin keskusteluun osallistuja.

Toinen taas oli sitä mieltä, että ensin pitää saada työpaikkoja ja asukkaita, sitten vasta tulee luonnostaan koulun vuoro. Hintarviotakin moitittiin alakanttiin lasketuksi, oikea hintalappu uudisrakennukselle on pikemminkin 16 kuin 6 miljoonaa.

Eläkeliiton teltalla tehtiin ostoksia.