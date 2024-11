Kunnan 2025 teemana luonto ja Padasjoki ★

Lähellä.fi –sivustolla ei ollut ennen yhtään padasjokelaistoimijaa, mutta torstaisen 14.11. Yhdistystapaamisen jäljiltä sinne rekisteröityi ensimmäisenä Padasjoelta Kasiniemen kyläyhdistys.

Sari Innanen oli tapaamisessa neuvomassa padasjokelaisia yhdistysaktiiveja ottamaan ilmaisen valtakunnallisen verkkopalvelun haltuun. Lähellä.fi kokoaa yhteisöjen toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen.

– Yhdistykset ja muut toimijat saavat alustan avulla enemmän näkyvyyttä ja tieto toiminnoista leviää kauemmas, kannusti Innanen.

Rekisteröityminen on kuulemma helppoa ja digitukeakin saa tarvittaessa. Tulossa on myös Lähellä-info 9.12. ja lisää koulutuksia ensi vuoden puolella. Lähellä.fi on tarkoitettu yleishyödyllisen toiminnan esittelyyn: rekisteröityä voivat yhdistykset, aktiiviset kansalaistoimijat, kunnat, seurakunnat ja hyvinvointialueet.

Järjestysmieskurssi tulossa keväällä

Kunta on taas järjestämässä järjestysmieskurssia, sillä edellisestä on kulunut sen verran aikaa, että kortillistenkin pitää kerrata. Uudetkin järkkäreiksi haluavat voivat ilmoittautua Pauliina Koskelalle viimeistään tammikuun aikana. Kunta on maksanut kurssin yhdistysaktiiveille.

Kunnan toiminnalliseen joulukalenteriin on jälleen saatu mukavasti tapahtumia. Järjestöavustukset tulevat pian haettaviksi: ensin kunnanhallituksen ja sitten maaliskuussa sivistystoimen.

Puhetta oli myös Sahtimarkkinoista, jonka järjestämiseen yrittäjäyhdistys toivoo muiden yhdistysten talkooapua. Kunnan toiveena on, että kunnan osastolle saataisiin esille myös kaikki Padasjoen vireät kylät.

Maria Virtanen esitteli uutta Päijänteen retkimelontakartastoa, joka saadaan kesäksi käyttöön.

Ensi vuoden teemakin julkistettiin Yhdistysillassa:

– Vuoden 2025 teemana on Padasjoki. Se on myös luonnonvuosi.

Kunnanjohtajan kyläkierros ja kyselytunnit

Kyliä nostetaan esille kunnanjohtajan kyläkierroksella. Tarkoituksena on järjestää myös muutamia kunnanjohtajan kyselytunteja.

Kesäasukastapaaminen on ensi vuonna kesäkuussa viikko ennen juhannusta ja sen yhteydessä on aikaisempaan tapaan Harrastemessut.

Nuorisoseura otti esille Kullasvuoren hyppyrimäen, joka on jäänyt viime vuosina vaille käyttöä. Aikanaan ison savotan mäellä tehnyt seura toivoisi, että nyt esimerkiksi Vanhempainyhdistys voisi ottaa koppia aiheesta ja ryhtyä kunnostamaan lapsille ja nuorille mäenlaskupaikkaa.

Tämänvuotista talkoorahaa on jaettu viidelle kylälle ja pari on vielä loppuvuonna sitä hakemassa. Vesijako on ostanut rahoilla hiekkaa uimarantansa palloilukentälle ja mursketta parkkialueelle, Torittu hankkinut museolle kompostivessan, Kokkopirtillä on korjattu terassia ja kylänrannassa laituria, Maakeskessä uusittu luontopolkukylttejä ja Auttoisilla investoitu uusiin kylmiölaitteisiin.

Kylille tehdään yhdessä turvallisuussuunnitelmat

Kunnanjohtaja Juha Rehula tunnusteli lopuksi, mikä on kylien kanta turvallisuussuunnitelmien tekemiseen ja sai innostuneen vastaanoton. Joillakin kylillä suunnitelma jo on, mutta vuosien takaiset vaativat päivittämistä maailman muututtua.

Myös kyläpäälliköiden heimoneuvosto on päätetty perustaa. Rehula lupasi kutsua sen koolle alkuvuodesta.