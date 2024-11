Kulttuuriverkon konsertit Rientolassa ja Maatalolla ★

Padasjoki on mukana Päijät-Hämeen kulttuuriverkon toiminnassa ja sitä kautta on tulossa kaksi konserttia sunnuntaina 24.11. iltapäivällä.

Kulttuuriverkko tar­joaa ensisijaisesti konsertteja kyliin teemalla ”Taidetekoja Päijät-Hämeen kyliin”. Padasjoella konsertit toteutetaan Auttoisten Maatalolla klo 15.30 ja Maakesken Rientolassa klo 13.

Kulttuuriosuuskunta Uu­lu tarjoaa osallistavaa konserttia, joka sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. PALAGOn osallistava konsertti on sanaton eli se soveltuu kaikille äidinkielestä riippumatta. Osallistujat pääsevät osaksi yhteistä kokemusta ja yhdessä tehtyä konserttia laulaen, soit­taen ja tanssien. PALAGOn muusikot Paloma Catalá Parga ja Iago Castro Pérez ovat taideammattilaisia. Heidän työkielensä on suomi.

Tuottajana toimii 20 vuotta täyttänyt Kulttuuriosuuskunta Uulu, joka on tunnettu liikkuvien kulttuuripalvelujen laadustaan. Uulun sisällöt on suunniteltu liikkuviksi ja sovellettaviksi, jolloin niitä on helppo tuoda erilaisiin toteutuspaikkoihin ja erilaisille yleisöille.