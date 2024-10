Lukioon halutaan kansainvälisiä opiskelijoita ja veneilytutkinto ★

Sivistyslautakunta on tarkastellut tavoitteidensa toteutumista. Nuorten NY–yrityksiä on ollut edelleen kiitettävästi, mutta kunnan ulkopuolelta ei saatu houkuteltu opiskelijoita lukioon. Opetuksessa vaihtoehtoisia hakeutumistapoja laajennetaankin yhteishausta jatkuvaan hakuun ja vähintään yhteen kansainväliseen hakuohjelmaan.

Kirjastopalveluissa sekä kokonaislainaus että kävijämäärä on kasvanut. Säästöä on syntynyt henkilöjärjestelyissä 0,5 henkilötyövuotta.

Palkkamäärärahoja on jäänyt säästynyt myös siitä, kun sivistysjohtaja on suurimman osan vuotta ollut virkavapaalla ja sivistysjohtajan tehtäviä on hoitanut oman toimensa ohessa rehtori Pirjo Ala-Hemmilä. Väliaikaisratkaisu jatkuu enintään 31.1.2025 saakka.

Ikääntyneiden asumisratkaisuja ja vaihtoehtoja on selvitetty yhteistyössä Päijät-Soten asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelmaa käsitellään vuoden 2025 talousarvion yhteydessä.

Uusia kuluja on syntynyt uuden yksikön perustamisesta varhaiskasvatukseen, huhtikuussa viisivuotiaat päiväkotilaiset siirtyivät yhteen Visapuiston rivitaloon.

Esiopetuksen toimipaikkana on toista lukuvuotta Kullasvuoren koulu. Eskari tekee yhteistyötä ekaluokan kanssa. Kirjastokäyntien aikana kerran kuukaudessa lapset harjoittelevat omatoimipisteen käyttöä.

Lukuiloa ja ulkoleikkejä

Toimintakauden tavoite on herättää lapsen kiinnostus kieleen: perusopetuksessa on ”Lukuilovuosi” ja ulkoleikkeihin kannustetaan. Toinen lukuvuoden päätavoitteista on tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

– Sen avulla halutaan antaa kaikille padasjokelaisille lapsille ja nuorille hyvät, omaa hyvinvointia lisäävät taidot ja erinomaiset valmiudet työelämään, sanoo Ala-Hemmilä.

Padasjoen yhtenäiskoulu ja lukio valmistautuu siirtämään toimintansa saman katon alle. Koulu valmistelee uutta koulua varten pedagogisen käsikirjan. Lukuvuoden aikana käynnistetään kokeilu veneilytutkintojen suorittamismahdollisuuksista lukiossa myös ulkopuolelta tulevien lukiolaisten houkuttelemiseksi.