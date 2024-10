Vesiyhtiö hoitaa jatkossa sekä puhtaan että putsattavan veden ★

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Padasjoen kunta perustaa 100 % omistamansa, voittoa tavoittelemattoman Padasjoen Vedet Oy:n. Yhtiöittäminen on jatkumoa kunnan taseyksiköiden purkamiselle ja toimiala mahdollistaa sekä puhtaan että likaisen veden käsittelyn ja jakelun.

Nimi on muuttunut iskevämmäksi sitten kesäkuun valtuuston, jolloin valmisteltiin Padasjoen Jätevesi Oy:n perustamista. Nimenmuutos on myös istuvampi, kun tarkoitus on myöhemmin liittää mukaan myös Vesihuolto Oy.

Padasjoen Vedet Oy:n on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2025. Padasjoen Vesihuolto Oy:n tulevaisuus ratkaistaan vuoden 2025 aikana; talousvesiyhtiön osakkeista enemmistö on kunnalla.

Asian jatkovalmistelua varten on kunnanjohtaja tehnyt viranhaltijapäätöksen yhtiöittämiseen liittyvän selvityksen tilaamisesta alan asiantuntijalta. Viemärilaitoksella on kaksi työntekijää, joilla on mahdollisuus jatkaa vanhoina työntekijöinä.