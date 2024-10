Koiravuoressa alkoi rivitalojen purku-urakka

Tiistaiaamuna 8.10. alkoi Padasjoen kirkonkylässä Tapiolantien kahden rivitalon purkaminen. Työt on aloitettu tietä lähinnä olevasta talosta, joka on ollut tyhjillään jo useita kuukausia.

Asukkaiden ja Koiravuoren oikopolkua käyttävien on syytä huomioida aidattu työmaa-alue ja varoa ylimääräistä liikennettä. Vieressä kulkeva pelastustie tulee säilymään käytössä koko noin kuukauden kestävän urakan ajan.

Urakan toteuttaa Umacon Oy työnjohtajanaan Matti Purho. Kunnan vuokra-asuntokanta pienenee purkuoperaation myötä 14 asunnolla.

Työmaa-alue on rajattu korkealla verkkoaidalla. Varsinainen purkaminen alkoi sisätöillä: sorkkaraudoilla ja puukkosahoilla oli helppo käydä lattioiden ja kaapiston kimppuun, kun mitään haitta-aineita ei tutkitusti ole ja irtaimistot oli poistettu.

– Kodinkoneet kannettiin ensin ulos, kylmälaitteet ja liedet menee kierrätykseen. Poistettavat lattiamatot menee myös kiertoon omana lajikkeenaan kuten kaapistot ja rakenteiden puuosat, kertoi työmaan johtaja Matti Purho Umaconilta.

Kaikki muukin taloista irtoava lajitellaan kierrätettäväksi. Mitään käyttökelpoista ei ole talteenotettavaksi, sillä rakenteet ja talotekniikka ovat teknisen käyttöikänsä päässä.

– Sisätyöt tehdään kämppä kerrallaan. Sitten kun on muutama sisältä purettu, lähdetään koneella perään. Peltikatto ensin pois ja pellit kasaan, julkisivu alas ja tiilet kasaan. Puurunko puretaan lajittelevana purkuna, jossa villat erotellaan koneella ja käsin.

Käytössä on kaivinkone purkuvarustuksella. Kaivurissa on mm. lajittelukoura ja ns. pulverointilaite, jossa dinosauruksen hampaistoa muistuttava pää tekee selvää rakennuksen pohjasta.

Urakkaan kuuluu maisemointi. Lopuksi rakennusten paikat tasataan olemassaolevilla massoilla

Asuntoja 14

Asuntoja purettavissa taloissa on yhteensä 14. Suurin osa asukkaista muutti jo keväällä Tapiolantien muihin rivitaloihin, mutta viimeinen vasta sunnuntaina. Purkuoperaatiosta tiedotettiin asukkaille joulukuussa 2023.

Purho on tehnyt purkuhommia 13 vuoden ajan. Umacon Oy on Kouvolassa vuonna 1988 perustettu yritys, joka tekee purkuja monipuolisesti ympäri Suomea. Purettavaa riittää, sillä 70–80-luvuilla tehtiin paljon rivi- ja kerrostaloja, jotka pistetään nyt nurin ja rakennetaan uutta tilalle tai saneerataan. Padasjoelle on viimeksi rakennettu vuokratalo 1990-luvulla.

– Aidat on sitä varten, että kulkeminen on turvallista muille. Me kyllä osataan tehdä työmme turvallisesti. Pihalle tuleva pelastustie pysyy koko ajan käytössä ja purkuääniä kuuluu vain arkipäivisin päiväaikaan.

Padasjoella ei isompia purkuprojekteja ole ollutkaan. Kahden rivitalon poistaminen katukuvasta tulee maksamaan kunnalle noin satatuhatta euroa.

Paikallinen VPK otti ilolla vastaan urakoitsijan tarjouksen tulla harjoittelemaan purkutaloille, sillä tosipaikan tullen pelastajien on päästävä nopeasti ovista tai ikkunoista sisään ja irrotettava kattoa palon sammuttamiseksi. Padasjoen sopimuspalokunta harjoittelee työmaalla myös ensi viikon tiistaina.