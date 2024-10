Uusi siivoustyön esihenkilö löytyi ”omien” joukosta ★

Siivoustyön esihenkilönä aloitti lokakuun alusta 4,5 vuotta Padasjoen kunnalla siistijänä työskennellyt Teija Jokinen.

– Ensimmäisen puoli vuotta olin alakoululla ja viimeiset neljä vuotta olen työskennellyt uimahallilla.

Jokinen pääsi elokuun lopusta lähtien opiskelemaan esihenkilön työtehtäviä yhdessä eläkkeelle jääneen Helena Väärälän kanssa.

– Olen innoissani uusista työtehtävistä. Alku on sujunut oikein hyvin. Joka päivä tulee jotakin uutta, mutta hyvin on selvitty. Hyvinvointijohtaja Pauliina Koskela on auttanut minua monissa hallinnollisissa asioissa sekä ohjelmistojen käytössä, kiittelee Jokinen.

Jokinen opiskelee työn ohessa lähiesihenkilön ammattitutkintoa, ja suorittaa vapaa-ajallaan lisäksi Onnistu työpaikkaohjaajana -koulutusta. Opiskelut hoituvat näppärästi Teamsin välityksellä, joten aikaa ei kulu opiskelumatkoihin.

– Harrastan opiskelua, olen aina opiskellut jotakin. Opiskelu on minulle mielen piristystä.

Harrastuksina opiskelu ja käsityöt

Turusta kotoisin oleva Jokinen opiskeli ensin maatalouden perustutkinnon ja eläintenhoitajan ammattitutkinnon Salpauksessa Asikkalan toimipisteessä.

– Siitä lähtien olen koko ajan opiskellut jotakin. Olen opiskellut avoimessa yliopistossa muun muassa biologiaa, maantiedettä ja ympäristötiedettä.

Salpauksessa opiskelun ajan Lahdessa asunut Jokinen muutti Padasjoelle vuonna 2009.

– Työskentelin ennen siistijän tehtävää maatalouslomittajana sekä Salpauk­sen taitovalmentajana.

Eläinrakkaalla Jokisella on aina ollut oma koira. Työpäivinä herätyskello soittaakin klo 3.20.

– Käytän koiran lenkillä ennen töihin menoa. Koira on pienikokoinen, vain 45-kiloinen, kaksivuotias rottweilerin ja dobermannin risteytys, sanoo isoihin koiriin tottunut Jokinen.

Vapaa-aika kuluu lisäksi äänikirjoja kuunnellessa ja käsitöitä tehdessä.

– On mukava katsella televisiosta jotain hömppää ja neuloa tai virkata samalla. Opiskelustakin on joskus pidettävä vähän taukoa ja annettava aivojen levätä ja prosessoida asioita. Perjantaisin ja lauantaisin, jolloin on minun ”viikonloppuni”, otan päiväunia ja nukun pidempään, sillä teen esihenkilönä toimimisen lisäksi edelleen hyvin fyysistä siistijän työtä uimahallilla.