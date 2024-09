Maakunnan Y-juhla vasta helmikuussa ★

Valtakunnallisena Yrittäjän päivänä Päijät-Hämeen Yrittäjien paikallisyhdistykset julkaisivat perinteiset Vuoden Yrittäjä –valinnat. Maakunnallisen vuoden yrittäjän, yksinyrittäjän ja nuoren yrittäjän valinnat julkistetaan ja voittajat palkitaan Yrittäjäjuhlan gaalassa 14.2.2025 Sibeliustalossa Lahdessa. Myös paikalliset Vuoden yrittäjät palkitaan juhlassa.

Polar Spring Oy on Asikkalan palkittu yritys, se pakkaa luonnonvettä Urajärvellä. Hartolassa palkittiin Henkilöstöravintolat Pasi Joronen Ky, Heinolassa leirintäalue Heinäsaari, Hollolassa Matkakeidas, Kärkölässä Kuljetus Liikonen Oy, Lahdessa Step Systems Oy (asiantuntijayritys on erikoistunut perusopetuksen käsityön, erityisesti teknisen työn opetustilojen erikoissuunnitteluun, suunnittelun konsultointiin, Avaimet käteen -toimituksiin sekä materiaalipalveluihin), Nastolassa Asennuspalvelu T.o.y.S Oy, Orimattilassa Koneurakointi T. Wirman Ky ja Sysmässä Sysmän Sanomat Oy / Lähilehti. Oman pitäjän lehteä on julkaistu Sysmässä vuodesta 1969, vuodesta 1992 lehden omistaja ja julkaisija on ollut Sysmän Sanomat Oy. Palkitsemisperusteissa mainitaan, että paikallislehti on erittäin tärkeä tiedonvälityskanava pienissä kunnissa. Lähilehti on paikallinen mainostaja, joka tekee laadukkaita juttuja monipuolisesti Sysmä-Hartola alueella.

– Vaikka jakeluun liittyviä haasteita on ollut paljon ja myös painokustannukset ovat nousseet jaetaan Lähilehti edelleen ”oikeana lehtenä” tilaajalle postilaatikkoon. Lehden ilmestymispäivä torstai onkin paikkakuntalaisille tärkeä päivä. Digilehtenä pääsee lehden lukemaan jo päivää ennen.

Sysmän Vuoden Yrittäjä -valintaraati halusi valinnallaan palkita paikkakunnalla pitkään toimineen ja lukijoilleen tärkeän viestikanavan. Lehdelle pienikin paikkakunnan tapahtuma on uutinen. Lehti on mukana niin Sysmän että Hartolan tapahtumissa, kunnallispolitiikassa, järjestöjen toiminnoissa kuin yksittäisten kuntalaisten jokapäiväisessä elämässä.

Padasjoella palkittiin Vesijaon TuoreTori, joka tarjoaa lähiruokaa parhaimmillaan, lisäksi kesäkahvila on suosittu käyntikohde ja tilan rannalla on myös neljä ympärivuotisesti vuokrattavaa mökkiä.

Padasjoen Vuoden Yrittäjä -valintaraati mainitsi perusteluissaan, että TuoreTori on maatilatalouden monialatoimija, joka on erinomainen esimerkki yrittämisen mahdollisuuksista maaseudulla. Luonto on matkailun perustuotannontekijä ja maa puolestaan tuoreiden elintarvikkeiden tuotannontekijä numero yksi. Molemmilla on kysyntää nyt ja jatkossa. Nämä edut on Pasi Aholan yrityksessä otettu käyttöön varmistamaan, että yritys kannattaa ja sillä on tulevaisuutta.