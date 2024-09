Maakeskeläinen Christina Thodén avaa 7.9. valokuvanäyttelyn Vääksyn Päijännetalolla. Metsänväki–nimisessä näyttelyssä Thodén on koonnut ympäri Suomea ottamiaan­ luontokuvia. Keskeisimpiä eläimiä ovat karhu ja susi, mutta esillä on paljon muitakin eläimiä. Näyttelyssä pääsee luontokuvien ihastelemisen lisäksi esimerkiksi koskettamaan karhun ja suden turkkia.

Kuva: Christina Thodén

Thodén kertoo näyttelyn käsittelevän osaltaan suomalaista kansanperinnettä.

– Olen opiskellut erään pohjoisen perinteen kantajan opissa suomalaista vanhaa kansanperinnettä ja tuon sitä esille näyttelyssä erilaisten tarinoiden muodossa. Näyttelyyn tulee myös mm. karhuntalja koskettavaksi ja eri eläinten pääkalloja vitriiniin.

Luontokuvaus vaatii paljon aikaa ja kärsivällisyyttä. Thodén on viettänyt kameran kanssa pitkiä aikoja saadakseen linssiin upeita eläimiä.

– Vietän luonnossa aikaa todella paljon ja minulla on aina kamera mukana. Olen tavannut esimerkiksi suden luonnossa ihan vain kävelyllä ollessani. Kuvat ovat ympäri Suomea, ihan täältä lähimetsistä lähtien. Mutta karhusta ja susista kuvien saaminen on vaatinut reissaamista Kainuussa raja-alueilla, johon on tietysti vaatinut erillistä lupaa, että pääsee siellä liikkumaan.

Kuhmossa, Kuusamossa ja Suomussalmella hän on kameran kanssa odottanut, että eläimet tulisivat riittävän lähelle.

– Toisinaan on saattanut mennä päiväkausia kopissa tai mättäällä ilman, että olen nähnyt yhtäkään eläintä.

Thodén muutti Padasjoelle Helsingistä vuonna 2020, kun korona-aikaan hänen äitinsä muutti Padasjoen mökilleen. Thodén piti tähän aikaan äidistään huolta, jolloin hän huomasi ihastuneensa Padasjokeen. Valokuvauksen lisäksi hän käy päivätyössä ja järjestää Valkoinen Susi –yrityksensä kautta mm. rumpuhoitoja sekä rummuntekokursseja.

Valokuvausharrastus on periytynyt isän kautta jo alle 10-vuotiaana.

– Isä oli ammattivalokuvaaja, hän kiersi maailmalla ottamassa maisemakuvia. Minulle on jäänyt kuitenkin epäselväksi, mihin näitä kuvia on aikanaan julkaistu. Isä opetti ihan kädestä pitäen käyttämään filmikameraa ja ottamaan kuvia. Filmikameralla ei ollutkaan niin yksinkertaista kuin nykyään digikameralla kuvien ottaminen. Ei ollut varaa ottaa epäonnistunutta kuvaa. Siitä asti valokuvaaminen on ollut minulle tärkeä harrastus ja 2021–2022 kävinkin suorittamassa arvostetun kuvaajan Paavo Hamusen opissa ammattiluontokuvaajan pätevyyden.

Thodénin valokuvanäyttely on esillä Päijänne-talolla 21.12. saakka.