Salivuorot alkavat ★

Sisäliikuntakausi alkaa ensi viikolla, kun ensimmäiset salivuororyhmät aloittavat toimintansa maanantaina 2.9. Tosin Kullasvuoren koululla päästään salivuoroille vasta 6.9. kun maakunnallinen valmiusharjoitus on ohi.

Hyviä ilta-aikoja on vapaana molemmilla kouluilla. Esimerkiksi Kullasvuoren koulun saliin pääsisi keskiviikkoisin ja perjantaisin pelailemaan klo 17–19 välisenä aikana ja lauantaina varauksia vailla on koko ilta klo 16:sta eteenpäin. Sunnuntaina alakoululla on yksi yksityinen sulkapallovuoro aamupäivällä ja kaksi yksityistä salibandyvuoroa illansuussa.

4H-kerhoja on Kullasvuorella koulun jälkeen.

Pappilanmäen salissa vapaita vuoroja on kaksi kertaa enemmän kuin varattuja. Lauantaisin yläkoululla ei ole varattu yhtään vuoroa, eikä sunnuntainakaan vuoroja ole kuin kolme.

– Vuoroja kysellään varmaankin taas sitten kauden alettua lisää, mutta joitakin perinteisiä vuoroja kuten Mansikkamiesten lentistä ei haettu enää tänä syksynä, kertoo kunnan liikuntakoordinaattori Mari Engberg.

– Salivuorolista tulee kunnan nettisivuille ja vapaita vuoroja voi hakea sähköisellä lomakkeella kesken kaudenkin.

10–salilla kokoontuvat entiseen tapaan EL:n Padasjoen yhdistyksen mölkkyporukka ja Padasjoen Urheiluampujat. Elektroniselle ilma-aseradalle voi tulla kokeilemaan ampumista 10 metristä ilman omaa välinettäkin, seura lainaa kyllä ilmapistoolia tai -kivääriä ja neuvoo myös vasta-alkajia.

Padasjoen Nuorisoseura järjestää jälleen kaikille avoimia liikuntaryhmiä, joihin voi tulla kerran kokeilemaan ilmaiseksi. Lihaskuntoa on tarjolla maanantaisin ja joogatunteja tiistaisin Pappilanmäellä. 3–6 -vuotiaiden toiminnallinen liikuntatuokio on syyskuusta marraskuun loppuun perjantai-iltaisin. Nuorisoseuran Miehet 50+ryhmä on varannut alakoululta keskiviikkoillasta kaksi tuntia pallopeleihin.

MLL:n Padasjoen osaston perhevuoro jatkaa toimintaansa sunnuntaiaamupäivisin, PadY:n jalkapalloilijat kokoontuvat maanantai-iltaisin pelaamaan sählyä ja torstaisin futsalia, ja lentopalloilijat treenaavat tiistaisin ja perjantaisin.

Wellamo-opisto on varannut kaksi tanssi- ja yhden joogavuoron. Vuoroja ovat varanneet myös työpaikat henkilöstölleen ja yksi kyläyhdistyskin, nimittäin Vesijako.

Seniorisali avoinna nyt viitenä päivänä viikossa

Padasjoen kunnalla on Nuokun liikuntavuoroja kaksi kertaa viikossa yläkoululla sekä Mummosähly maanantaisin ja liikuntakoordinaattorin vetämät jumpat totuttuun tapaan torstai-iltaisin alakoululla – tarjolla on viime kauden tapaan sekä kevyttä kuntojumppaa että tehojumppaa. Tuolijumppaa on maanantaiaamupäivisin kirjastossa.

Seniorisalin aukioloaikoja on laajennettu. Terveysaseman alakerrassa olevaan 65+ikäisten ja kuntoutujien kuntosaliin pääsee nyt joka arkipäivä: maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8–15, tiistaisin ja perjantaisin klo 11–15.

– Salikauden alkaessa kannattaa käydä hakemassa kuntoiluvinkkejä. Olen tavattavissa Seniorisalilla syyskuussa kolmena peräkkäisenä maanantaina 9.9. alkaen, sanoo Engberg.

Uimahallin avoimia vesijumppia on maanantaisin ja keskiviikkoisin iltapäivällä, tiistaisin aamulla ja torstaisin illalla.