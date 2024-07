Päijännepurjehduksen oheisohjelma alkaa klo 12 lonkeronharmaassa säässä

– Peruspurjehduskeli, kommentoi purjehdustapahtuman kilpailupäällikkö Petri Korteniemi, joka on yhdessä noin 20 vapaaehtoisen kanssa valmistellut kesän suurkoitosta.

Sade ei ole saanut ketään perumaan osallistumistaan, mutta jälki-ilmmoittautumisia tuskin enää tulee. 92 kilpailuun ilmoittautuneesta venekunnasta suurin osa oli Padasjoella jo perjantaiaamuna. Myös tapahtumateltta ja jättiscreeni oli pystytetty yleisöä varten.

Kyseessä on ensimmäinen Päijännepurjehdus, jota on rakennettu enemmän yleisötapahtumaksi. Ohjelmaa onkin jo tänään perjantaina puolestapäivästä eteenpäin: erilaisia veneilyyn liittyviä esittelyjä, aiempien voittajien haastatteluja, taikuriesitys ja illan päättää bilebändi. Tavoitteena on tulevaisuudessa, ettei Päijännepurjehdus olisi pelkästään perjantaista sunnuntaihin, vaan tapahtua alkaisi jo tiistaina tai keskiviikkona. Myös maalipäähän kehitetään säpinää.

– Satamamestari Hannu Hartman on oikea taivaan lahja. Hän on kokenut purjehtija, joka osaa sujuvasti selostaa lauantain lähdöt.

Purjehtijoille tapahtuma on vuosittainen kokoontumisajo, jolloin tavataan tuttuja ja päivitetään kuulumisia. Suurin osa viime vuoden voittajista tavoittelee mestaruuspyttyä myös tänä vuonna.

Korteniemi kehuu satamaravintola Palasta innokkaasta yhteistyöstä ja myös Padasjoen kunta on isosti mukana. Lähtöjä on myöhästetty tunnilla ja viidestä lähdöstä on vähennetty yksi katsojaystävällisyyden vuoksi.

Lauantaiksi on luvattu ukkosta, jonka ei pitäisi osua ihan päälle, vaan kiertää reitin reunoilla. Liveseurannan avulla voi katsella vaikka kännykästään, missä veneet menevät. Kilpailijat kuten myös tuomari- ja kilpailunjohtovene näkyvät gps-seurannassa vartin viivästyksellä.

Purjehtijat ovat joviaaliaa väkeä, joka ei vesiympäristöä pilaa. Korteniemi toivoo ”lätäkön” pysyvän kunnossa ihan senkin takia, että helsinkiläisenä hän juo Päijänteen vettä päivittäin.