Loimu Satakielen ensiesitys Padasjoella ★

Kesätorilla kuultiin perjantaina 5.7. tuoreen padasjokelaisen, Loimu Satakielen musiikkiesityksiä omista kappaleistaan. Torilavalle kapusi pariin settiin myös ystävä, runoilija Mari Haaksipuu, jonka kanssa Satakieli on tehnyt yhteiskappaleita.

Laulut edustavat tekijänsä mukaan progressiivista folkia:

– Monisävyisesti eri tunteita ilmentävää, sydämestä kumpuavaa musiikkia, kuvailee Satakieli.

Vesijakolainen taiteilija esiintyi Kesätorilla viime perjantaina. Seuraavaksi 12.7. torilla laulattaa kanttori.

Padasjoki oli täysin vieras paikkakunta muusikolle aina viime kevääseen asti. Huhtikuussa hän muutti huskynsa kanssa Vesijaolle remppamies/hieroja Ville Säteen luokse. Syrjempänä asumisen hyviin puoliin kuuluu se, että voi lämpiminä päivinä olla ilman vaatteita.

– Koiran kanssa saa rauhassa käyskennellä metsässä vaikka ilkosillaan.

Päivät kuluvat pitkälti musiikin ja muun taiteen parissa. Satakieli tekee akryylimaalauksia, myös tilauksesta, ja luontuupa häneltä tulishowkin. Hengen ja tiedon messuilla vesijakolainen aikoo laulaa tuliesityksen aikana.

Kuvantekemisessä tärkeitä on prosessi:

– Tärkeämpää on se, miltä se tuntuu ja mitä se minussa avaa, kuin miltä se näyttää. Akryylimaalauksen parissa olen tehnyt paljon sisäisen kriitikon purkutyötä.

Joogaa ja kasvimaata

Jyväskylästä syntyisin oleva Satakieli on elänyt kiertolaisen elämää ja asunut useilla paikkakunnilla. Ensimmäisen biisinsä hän teki jo toistakymmentä vuotta sitten. Bändejä hänellä on ollut 3 erilaista, kaksi enemmän metallia ja yksi suomenkielista progea edustava Sielujenpalasia. Livetallenteita ja levyjäkin on uran varrelta kertynyt.

– Nykyään soitan itsekseni enimmäkseen, mutta etsin oikeita muusikoita soittamaan kanssani. Tykkään improvisoida ja ottaa yleisöä mukaan.

Kotioloissa muusikon voi bongata kasvimaata vaalimassa: omavaraisuus on asuinkumppanusten unelma. Myös kehonhuolto on tärkeää esiintyjälle, etenkin kitaransoitto rasittaa keijukaismaista olemusta.

Musiikki on ollut lapsesta asti Satakielen intohimo:

– Se on kaunis väylä jakaa omia kokemuksiaan.

Lauluääntään taiteilija on kehittänyt määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Suuri palo laulamiseen näkyy ja kuuluu Satakielen esiintymisessä.

– Elämisen suora kokeminen on tärkeämpää kuin sen taltioiminen.