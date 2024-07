Kyläturnaukseen Pohjanmaalta asti

Lauantaina järjestetään 40. kertaa Padasjoen jalkapallon kyläturnaus, jossa 16 joukkuetta ottavat toisistaan mittaa. Pelit pelataan tuttuun tapaan Ahjolan nurmikentällä ja tekonurmikentällä. Järjestäjätaho Padasjoen Yrityksellä on turnauksessa oma puffetti.

Kyläturnauksessa joukkueilla on maalivahdin lisäksi 7 pelaajaa. Pelit pelataan juniorikentällä ja –maaleilla (5 m x 2 m), eikä paitsioita vihelletä. Pelaajien ikäraja on 15 vuotta.

Turnauksessa pelaa vanhoja tuttuja joukkueita ja uusia tulokkaita. Tutuista joukkueista kentällä nähdään mm. viime vuoden kyläturnausmestari FC Laivaranta ja viime vuoden Padasjoen mestaruusturnauksen voittaja Päijänne. Eniten kyläturnausvoittoja tämän vuoden osallistujilta löytyy FC Puutteenpäältä kolmin kappalein.

Uusina joukkueina tämänkesäiseen kyläturnaukseen osallistuvat HäVe, MASUP FC, Konnun Koijarit ja Palas Pallotiimi.

Konnun Koijarit on Nyystölässä asuvan paluumuuttaja Kaisa Aran johtama joukkue, johon hän on haalinut työkavereita, kavereita ja sukulaisia mukaan pelaamaan.

– Meidän joukkueessa pelaa paljon nuoruusvuosina aktiivisia entisiä jalkapalloharrastajia. Lohkon vastustajat ovat aika kovia, mutta jos ei pärjätä, niin päästäänpähän aikaisin eväiden ja kannustamisen pariin, kommentoi Ara.

MASUP FC tulee Etelä-Pohjanmaan Alavudelta asti haastamaan turnaukseen. MASUP FC koostuu noin 18-vuotiaista nuorista. Joukkueen perustanut divaritasolla pelannut Perttu Avara kertoo joukkueen lähteneen mukaan hakemaan rennommanmielistä turnaushenkeä.

– Itse olen pelannut ihan pienestä asti seurassa, jonka vuoksi jalkapallo on ollut toisinaan liiankin totista. Päätettiin sitten kaverin kanssa pistää joukkue pystyyn ja ollaan käyty treenailemassa porukalla. Äitini on kotoisin Padasjoelta ja meillä on mökki Padasjoella, joten sitä kautta päädyttiin osallistumaan.

Palas Pallotiimi sai alkunsa, kun torstain miesten jalkapallopelien jälkeen pohdittiin, mistä saataisiin 16. joukkue mukaan kyläturnaukseen. Vuodesta 1984 asti kyläturnaukseen osallistunut Pauli Lepistö alkoi kasaamaan joukkuetta ja sai sponsoriksi satamaravintola Palaksen.

– Joukkue koottiin hyvin lyhyellä varoitusajalla. Saimme kuitenkin täysvahvuisen joukkueen koottua keräämällä kaverin kavereita ja kyselemällä vanhoja pelimiehiä. Pääosin joukkueessa on oman kylän miehiä, nuorempia ja vanhempia.