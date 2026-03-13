Esikoiset ry on tehnyt ostotarjouksen Särsjärven leirikeskuksesta

Hollolan seurakunnan julkaiseman tiedotteen mukaan Esikoiset ry on tehnyt ostotarjouksen seurakunnan omistamasta Särsjärven leirikeskuksesta. Kirkkoneuvosto käsittelee ostotarjousta kokouksessaan 24.3. ja jos kirkkoneuvosto päättää esittää leirikeskuksen myymistä, lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkkovaltuusto kokouksessaan 14.4.

Särsjärven leirikeskus on valmistunut vuonna 1985 ja siirtyi Hollolan seurakunnan omistukseen vuonna 2017 seurakuntaliitoksen yhteydessä. Esikoiset ry on ollut viime vuosina leirikeskuksen suurin yksittäinen käyttäjä.

Mahdollinen omistajanvaihdos ei muuttaisi leirikeskuksen käyttöä olennaisesti, sillä Esikoiset ry on ilmoittanut, että leirikeskus olisi vuokrattavissa entiseen tapaan. Täten Hollolan seurakunta voisi käyttää leirikeskusta edelleen esimerkiksi rippikoulujen sekä kasvatukseen ja diakonia leirien järjestämiseen. Myös kuntalaisilla ja muilla ryhmillä olisi mahdollisuus vuokrata tiloja.

Esikoiset ry on vuonna 2014 perustettu yhdistys, joka toimii Suomen evankelisluterilaisen kirkon piirissä herätysliikkeenä.