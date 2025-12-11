Alko kiinni maanantaisin ★

Tammikuusta 2026 lähtien Padasjoen Alko on suljettu maanantaisin, joka on myymälässä hiljaisin kauppapäivä. Muuten myymälä on avoinna kuten tähänkin asti.

– Pidämme myymälän auki silloin, kun meillä on asiakkaita. Sesonkiaikana myymälä voi olla auki päivittäin, vaikka sesongin ulkopuolella myymälä toimisikin lyhyemmillä aukioloajoilla. Padasjoen myymälän kohdalla kesäsesongin aukioloajat ovat vielä auki, eikä päätöksiä ole tehty, sanoo Padasjoen myymälän palvelupäällikkö Heidi Järvinen.

– Teemme töitä sen eteen, että valikoimamme ja hintamme ovat juuri kohdillaan ja asiakkailla on syy tulla nimenomaan meille. Haluamme, että meillä on jatkossakin Alkot palvelemassa kattavalla palveluverkostolla, myös Padasjoella. Toki koko valikoimamme on saatavilla myös verkossa.

Alkoholiveron ja arvonlisäveron korotukset, alkoholilain muutos, haastava taloustilanne ja asiakasvirtojen muutokset sekä alueiden väestökehitys ovat vaikuttaneet Alkon asiakasmääriin ja myyntiin laskevasti.

Kysyntä moninkertaistuu joulusesonkina

Paikallinen alkoholimyymälä palvelee vielä loppiaisaattona maanantaina 5.1. klo 11–17 eli normaalisti. Järvinen suosittelee tarkistamaan myymälän aukioloajan Alkon mobiilisovelluksesta tai verkkosivuilta.

– Meillä on Alkossa joulusesonki jo käynnissä, ja kannattaa tulla tutustumaan ja hakemaan ruokapöytään tai lahjaksi vinkkejä asiantuntevalta henkilöstöltä.

Glögikausi on kuumimmillaan, valikoimassa on vaihtoehtoja niin perinteiseen kuin moderniin makuun. Monilla myös likööri on ajankohtainen juoma joulupöydässä.

– Punaviinien kysyntä myymälöissä lähes nelinkertaistuu jouluviikolla. Valkoviinejä myydään yli kaksinkertainen määrä, kuohuviinien myynti yli kolminkertaistuu. Myös oluet löytävät tiensä meiltä joulupöytään, erityisesti vahvempien oluiden myynti lähes kolminkertaistuu. Portviini on ehdottomasti jouluherkkujen aatelia, niitä myydään meillä kymmenkertainen määrä tavalliseen viikkoon verrattuna.

Tänä vuonna Alkon asiakaspaneelille tehdyn kyselyn mukaan vastaajista 86 prosenttia käyttää joulun juomiin saman verran rahaa kuin aiemmin. Tärkeimmät valintakriteerit joulujuomille olivat sopivuus ruokiin (83 %), laatu (79 %) ja hinta (33 %).

Jouluna ostoskoriin valitaan usein vähän arvokkaampi tuote kuin muulloin. Keskihinnan kasvua on viineissä noin 10 %.

– Moni valitsee valikoimastamme myös lahjoja. Lahjapulloon ollaan valmiita panostamaan 15–30 euroa.

Vilkkaimmat asiointipäivät jouluviikolla ovat perinteisesti 22.12. ja 23.12. Jouluaattona 24. joulukuuta Alkon myymälät ovat avoinna klo 12 asti.