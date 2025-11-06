Luonnonlaki jaostossa ★

Padasjoen kunnan uusi luonnonlaki oli ympäristöjaoston käsittelyssä viime viikolla.

Vuonna 1992 asetettu luonnonlaki oli nähtävillä 22.9.–21.10. ja lausuntonsa antoivat Nuorisovaltuusto, Padasjoen Luonnonystävät ja seitsemän yksityishenkilöä.

Vanhaa lakia täydennettiin uusien kommenttien myötä, vain yksi kohta korvattiin uudella. Ilmastoasiat nostettiin kokonaan yhdeksi pykäläksi: ”Kunta toteuttaa ilmastosuunnitelmaa ja huolehtii omien toimialojensa energiansäästöseurannasta ja -toimista.”

Luontoa ja luonnonvaroja koskevaan kohtaan lisättiin ”Puhtaat vedet ovat Padasjoen vetovoimatekijä – pidetään niistä huolta. Kunnan alueella sijaitse­vien vesistöjen hyvä tai erinomainen ekologinen ja kemiallinen tila turvataan.

Suojelukohta muutetaan muotoon ”Kunnan alueella turvataan elinympäristöjen ja ekosysteemien monimuotoisuus. Uhanalaisten elinympäristöjen suojelua ja hoitoa tuetaan. Ekologiset yhteydet huomioidaan kaavoituksessa.” Uutta on myös maininta vieraslajeista, valuma-alueista ja luontomatkailusta sekä ympäristönäkökohtien huomioiminen kunnan metsätaloussuunnitelmassa.

Lisäyksiä ovat myös ”Liikunta-, virkistys- ja viheralueita kehitetään luontoa kunnioittaen” ja maininta sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä. Koulutuksen ja kasvatuksen rinnalle nostetaan tiedottaminen ja lasten tutustuminen omaan lähiympäristöön.

Seuraavaksi jaoston esitys menee kunnanhallituksen käsittelyyn, joka esittää sitä eteenpäin valtuustolle.