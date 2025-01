Välietappien kautta perille ★

Kun viime elokuussa parkkeerasimme moottoripyörämme Helsingin Länsisatamaan, tunteeni olivat hetken pinnalla. Sitä ennen olimme ehtineet ajaa useita päiviä Gospel Riders -moottoripyöräkerhon porukalla pitkin Suomen rannikkoa rukoilemassa satamissa ja pitämässä hengellisiä tilaisuuksia. Gospel & Prayer Tour oli startannut Kemistä ja päättyi Haminaan. Me liityimme mukaan Porissa.

Kirkkonummelta lähdin luotsaamaan yhtä neljän moottoripyörän letkaa kohti Helsinkiä. Kaikkien navigaattoreihin oli syötetty sama reitti eli välietapit, ja tietysti Länsisatama. Itse vasta opettelin moottoripyöränavigaattorin käyttöä.

Asiat alkoivat mennä vinoon miltei heti. Missasin ensimmäisen käännöksen, kun satuin juuri kääntämään päätä ja sanomaan jotain vaimolleni. Huomasin virheen, mutta tiesin, että päädymme Länsiväylälle sitäkin kautta.

Mutta navigaattoripa ei antanut periksi. Se pyrki koko matkan ohjaamaan minua takaisin ensimmäiselle välietapille. Näytöllä vilisi tiuhaan tahtiin kääntymis- ja paluureittejä. Tietysti, niin se oli ohjelmoitu. Reittiä en tuntenut ennalta, joten matka oli lievästi sanottuna jännityksentäyteinen. Ja olin vastuussa koko letkasta perässäni.

Päädyimme ihme kyllä Länsisatamaan. Kun kerroin matkanjohtajalle sähläyksestäni ja ylimääräisestä kiemuroista, hän osoitti pyöräni navigaattoria ja sanoi: ”Tuosta kun täppää, se poistaa välietapin.” Huoh, kiitos tiedosta.

Kun epätietoisena tuskailin oikeaa reittiä Helsingin laitamien iltapäivävilinässä, olin kuulevinani Jumalan äänen: ”Oletko ohittanut jonkin tärkeän välietapin ja siksi harhailet elämässäsi?” Kysymys voi olla pieni tai suuri; asiasta riippuen jopa elämän ja kuoleman kysymys.

Raamattu kertoo tärkeät välietapit elämän tiellä. Harhateillekin ohjaavia neuvoja riittää maailmassa, mutta rauhan ja levon tarjoavalle uskon tielle ja ikuiseen elämään johtaa vain yksi ”navigaattori”: Raamattu, Jumalan sana.

Jeesus sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Tämä tarkoittaa, että sielun pelastuksen välttämätön välietappi on pysähdys Jeesuksen ristin äärelle. Siinä tulee tunnustaa eksymyksensä omille teille eli epäuskoon ja syntiin, ja pyytää anteeksi. Ja valita tietoisella päätöksellä elämälleen uusi, Raamatun kertoma osoite. Kyse on asiasta, jonka Jeesus muotoili toisaalla näin: ”Ellette synny uudesti ylhäältä, ette voi nähdä Jumalan valtakuntaa.”

Uudestisyntyminen ei ole aina helposti ymmärrettävä asia. Jumalan tie on helppo ymmärtää, kun ei järkeile sitä monimutkaiseksi. Jeesus sanoi myös: ”Isä, kiitän, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä, mutta ilmoittanut ne lapsenmielisille.”

Navigaattorin välietapin voi helposti kuitata — nyt tiedän — mutta elämässä kuittauksen voi suorittaa vain Jumala. Kun otamme Jeesuksen vastaan Vapahtajana ja jatkamme matkaa hänen johdossaan, edessä on oikea päämäärä.

Tänään on hyvä päivä palata tärkeimmälle etapille, jos se on tullut ohitettua. Jumala on valmis armahtamaan nöyrän ja katuvan. Jokainen vastaa itse. Oma vastaukseni on: ”Huoh, kiitos Jeesus tiedosta! Koska tahdon päästä perille.”

PT Juntumaa Lammin vapaaseurakunnan pastori