Ponsi kaivoskannasta ★

SDP:n valtuustoryhmä esitti maanantaina 27.1. kunnanhallituksen kokouksessa kaivoksiin liittyvän ponnen.

– Esitämme, että Padasjoen kunta ottaa julkisesti kantaa tuleviin kaivoshankkeisiin Padasjoen aluella. Toivomme, että tämä tuodaan julki niin kuntastrategiassa kuin kunnan omilla sivuilla, sekä suomeksi että englanniksi, sanoi Mira Vilkman.

– Kunnanhallitus on epävirallisesti ottanut kantaa kaivoshankkeisiin, yksimielisesti olimme niitä vastaan, mutta tästä ei ole julkista kirjausta missään.

Vilkman tiivisti kaivosten pahimmat ongelmat kolmeen: jätevedet, rakenteet ja pölyt. Käsittely ei poista vesistä raskasmetalleja tai kemikaaleja, sen sijaan lisätään lisää myrkkyjä mm. ph:n vuoksi.

Ponsiesityksessä todetaan myös, että Natura-alueet eivät vaikuta kaivosten luvittamiseen. Kittilän kaivoksen purkuputki laskee Ounasjokeen, joka on Natura-suojeltua. Suomen kaikki kaivokset vuotavat raskasmetalleja pohja- ja pintavesiin, mistä ne eivät häviä milloinkaan. Räjäytyspölyt saastuttavat ilmaa ja keruutuotteet kuten marjat, sienet, yrtit sekä lisäksi riistan.

– Padasjoki on lukuisten järvien ja lampien kunta, joka on tunnettu kauniista maisemistaan, Päijänteestä ja Päijänteen kansallispuistosta, tämä on syytä jokaisen muistaa.