Duudsonit ohjasivat uskomaan unelmiin ja ystävyyteen

Koko kansan tuntemat Duudsonit oli kutsuttu Kullasvuoren koululle perjantaina 23.1. Aivan koko nelihenkinen ryhmä ei päässyt paikalle, mutta Jarno ”Jarppi” Leppälä ja Hannu-Pekka ”HP” Parviainen kertoivat koululaisille Duudsonien menestystarinan, joka perustuu ystävyyteen ja unelmiin uskomiseen.

HP ja Jarppi Kullasvuoren koululla.

Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleva Duudsonien nelikko ystävystyi alakouluikäisinä paikallisessa laskettelurinteessä. Jarppi kertoo, että he kaikki olivat tosi erilaisia persoonia, mutta yhteisen harrastuksen kautta heistä tuli ystäviä.

– Jarno oli meidän porukan nörtti ja hän innostui kuvaamaan meidän temppuja rinteessä. Kuvaaminen siihen aikaan vaati järeämmän puoleisen videokameran. Hänelle suorastaan juurtui kamera otsaan ja hän ryhtyi kuvaamaan kaikkea, mitä vaan keksimme tehdä. Yön pimeinä tunteina hän editoi koostevideoita kaikista meidän pyristelyistä. Lopputulema oli se, että kaikilla oli hauskaa; meillä oli hauskaa, kun teimme erilaisia temppuja ja kaverit tykkäsivät katsella meidän videoita.

Kuvaamisen kautta kaveriporukalle syntyi yhteisiä unelmia. Unelmana oli päästä näyttämään videoita isommalle katsojajoukolle television kautta.

– Jarno pääsikin eräälle kaapelikanavalle työharjoitteluun ja sattui olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja niinpä pääsimme yllätyksenä itsellemmekin kuvaamaan omaa TV-sarjaa. Tavoitteena oli se, että olemme parempia kuin kyseisen kanavan huonoin ohjelma. Tässä meidän mielestämme huonoimmassa ohjelmassa kaveri luki katsojapalautteita paperista.

Extreme Duudsoneista tulikin tämän kyseisen kanavan suosituin ohjelma ja se huomattiin myös Nelosella, josta otettiin hyvin pian yhteyttä.

– Tosi lyhyessä ajassa meillä oli oma ohjelma kansallisessa televisiossa. Ja mikä tämän mahdollisti: kaikkein suurin tekijä oli ystävyys ja se, ettemme ole unohtaneet lapsenmielisyyttä. Itseään ei kannata ottaa liian vakavasti.

Harjoituksena edellä mainittuun Duudsonit antoivat kaikille kotitehtäväksi kiivetä takapuoli edellä puuhun.

Unelmat jatkoivat kulkuaan: kun Suomen televisio oli valloitettu, halusivat Duudsonit valloittaa koko maailman. Suurin unelma oli päästä Amerikkaan, tv-viihteen pääkallopaikalle.

– Ja koska kukaan ei tule kotoa hakemaan, lähdimme etsimään ihmistä, joka tietäisi miten Suomesta viedään viihdettä maailmalle. Meille paljastui, että sellaista ihmistä ei ollut, joten Jukka ja Jarno ryhtyivät selvittämään asiaa.

Kesti kuusi vuotta ennen kuin Duudsonit pääsivät Amerikkaa valloittamaan. Mutta sen jälkeen Duudosnien tv-ohjelmia on esitetty 150 maassa ympäri maailman.

– Mikään ei tapahdu yhdessä yössä ja menestyminen on vaatinut älyttömän määrän työtä. Olemme laittaneet aivan kaiken likoon. Mutta muistakaa, että yksinään ei pärjää, kaikki tarvitsevat tukea ja kannustusta. Mutta samalla; mikään ei ole mahrotonta, jos uskallat uskoa omiin unelmiisi, olet valmis tekemään työtä ja uskallat pyytää apua. Ja hienointa tässä on se, että sinä itse saat päättää, mitä unelmasi ovat.

Duudsonit kertoivat, että kiusaaminen olisi voinut estää ystäväjoukon menestystarinan syntymisen.

– Jos meistä ei olisi tullut ikinä ystäviä, olisi meidän kaikkien elämä varmasti ihan erinäköistä eli olisimme silloin jo alakouluikäisinä voitu itse tuhota tämä kaikki.

Duudsonit kertoivat, että kiusaaminen edustaa täysin päinvastaista asiaa, kuin mitä he haluavat edistää.

– Kiusaaminen ei ensinnäkään hyödytä ketään, sen sijaan me ollaan päästy näkemään mitä kaikkea voi saavuttaa, kun tehdään yhdessä.

Jukka muutti alakouluikäisenä Seinäjoelle, jossa muut Duutsoni-jäsenet jo asuivat. Jukka alkoi raivata omaa tilaansa isommalla paikkakunnalla raivokkaasti ja syyllistyi samalla kiusaamiseen.

– Onneksi hän aika nopeasti ymmärsi itse miten toimi, muutti käytöstään ja pyysi myöhemmin myös anteeksi. Kiusaaminen on myös edelleen ainut asia, mitä Jukka menneisyydestään katuu. Jarnoa taas puolestaan kiusattiin. Jarnon pelastus oli se, että hän päätti selvitä ja kertoi asiasta vanhemmilleen. Kiusaaminen kuitenkin jatkui pitkään ja herkistää asiaa ajatellessa vieläkin. Duud­son-ryhmällä on siis näkemystä kiusaamisesta sen molemmilta puolilta.

Kiusaajien kannattaa myös muistaa, että Suomi on pieni paikka ja jossain kohtaa elämässä esimerkiksi kiusaamisen kohteena ollut ihminen voi ollakin päättämässä kiusaajan pääsystä johonkin työpaikkaan.

– Muistakaa, että teidän sanat ja teot voivat jättää pysyviä haavoja ja arpia. Eli mieti aina, miten puhut toiselle ja miten käyttäydyt. Jätä jälkeesi hymyjä, älä ruttuja, sanoi HP ja viittasi rypistettyyn paperiin, joka ei enää oikene, vaikka siltä pyydettäisiin anteeksi.

Koulukiertueita yli 10 v

Jarppi ajeli Padasjoelle Vantaalta ja HP Seinäjoel­ta. Duudsoneilla on oma tuotantoyhtiö ja kaikilla sen lisäksi omia projekteja.

– Mietitään, mitä meistä aikuisena tulisi, sanoo Jarppi ja kertoo, että ryhmä on tehnyt kiusaamisen vastaisia koulukiertueita yli kymmenen vuoden ajan.

Tapahtuman lopuksi kaikki luokat saivat Duudsoneiden julisteen, joka oli samalla kaikkien allekirjoittama sopimuspaperi siitä, ettei meidän luokassa kiusata.

Somekiusaamisen myötä kiusaamisesta on tullut vieläkin julmempaa: kerran julkaistuja kuvia ei somen ihmeellisestä maailmasta pois saa. Jarppi on kuitenkin sitä mieltä, että meillä on fiksuja nuoria kasvamassa ja uskoo siihen, että pojasta polvi paranee.

HP kiertää tällä hetkellä Eero Ettalan kanssa Ski­One -keskuksia. Eero & HP Tour on kiertue, jossa lasketaan ja pidetään yhdessä hauskaa. Viikonloppuna saimme kuitenkin lukea iltapäivälehdistä, että HP oli katkaissut jalkansa ja hänen lumilautailukautensa päättyi tapaturman myötä ennen aikojaan.

–Maaliskuussa meidät Jarnon kanssa nähdään TV5:llä Aku Hirviniemen ja Kalle Lambergin juontamassa höpsöilytietovisaohjelmassa Kaikki vastaan kaikki. Lähdimme ohjelmaan todistamaan oikeaksi lausahdusta: hullu saa olla, mutta ei tyhmä. Ei vaan, kyllä tuollaisessa ohjelmassa mukana ollessaan huomaa, kuinka paljon helpompaa on tietää vastaukset kotisohvalla.

Myös Jarppi käy laskemassa lumilaudalla nuoremman pojan kanssa. Korona-aikana hän hurahti maastopyöräilyyn. Sähköavusteisella pyörällään hän on kolunnut kaikki pääkaupunkiseudun metsät.

– Kolmekymppisenä päätin myös opetella lukemaan. En ole ikinä ollut lukutoukka, mutta nyt vuorokauden paras hetki on aamulla puoli kuudesta puoli seitsemään, kun aamukahvia juodessani saan lukea omassa rauhassa kirjaa.

Eniten Jarppi tykkää lukea elämäkertoja ihmisistä, jotka ovat saaneet jotakin aikaan.

– Niissä toistuu sama kaava kuin meidän elämässä. He ovat saavuttaneet jotakin, kun ovat tehneet hirveästi töitä sen eteen. Tottakai sattumaakin tarvitaan aina, mutta taustalla on hirveä määrä duunia.

Duudsonien vierailun mahdollistivat Padasjoen­ koulujen vanhempainyhdistys, MLL Padasjoki, Lions Club Padasjoki sekä Padasjoen hyvinvointipalvelut ja koulut.