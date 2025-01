Kunnanhallituksen tuulivoimarajaus tarkoittaisi sitä, että Padasjoelle ei tule tuulivoimaloita ollenkaan

Tuulivoimahanketoimijoiden vastine Padasjoen kunnanhallituksen ehdotuksille yleisistä tuulivoimalinjauksista: allekirjoittajina ABO Energy Suomi Oy:n toimitusjohtaja Aapo Koivuniemi ja Eolus Finland Oy:n toimitusjohtaja Tiina Partanen.

Padasjoen kunnanhallitus on 20.1.2025 päättänyt tuulivoimahankkeiden kaavoitusta koskevista yleismääräyksistä. Tässä dokumentissa haluamme kertoa, mitä seurauksia määräysten täytäntöönpanolla olisi tuulivoimatoimijoiden näkökulmasta. Padasjoen kunnassa on vireillä kaksi tuulivoimahanketta: Eolus Finland Oy:n Riuttankolu ja ABO Energy Suomi Oy:n Tornimäki.

Kunnanhallituksen ehdotus kohta 1)

Hankkeen toteuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti laajaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YV A), joka pohjautuu voimassa oleviin säädöksiin ja ohjeisiin. YVA-menettely tulee toteuttaa hankkeen koosta (tuulivoimaloiden määrästä) riippumatta mikäli sen ympäristövaikutukset olisivat todennäköisesti merkittävästi haitallisia. Hankekokonaisuuteen katsotaan kuuluvan myös rakentamiseen, käyttöön ja huoltoon tarvittavat rakenteet.

Tuulivoimatoimijoiden vastine

Tuulivoimatoimijat ovat valmiita sitoutumaan YYA-menettelyä vastaaviin selvityksiin, jossa huomioidaan myös hankkeiden rakentamiseen ja huoltoon tarvittava infrastruktuuri.

Kunnanhallituksen ehdotus kohta 2)

Tuulivoimalan sijoittumisen suunnittelun lähtökohtana on vähintään 2,0 kilometrin etäisyys vakituisesta ja lomaasumisesta. Kiinteistönomistaja voi sopia tuu/ivoimaoperaattorin kanssa lyhyemmästäkin etäisyydestä.

Tuulivoimatoimijoiden vastine

2 km etäisyysvaatimus käytännössä estää tuulivoiman hankekehityksen Padasjoella. Ko. etäisyysvaatimus ei myöskään perustu tieteelliseen arviointiin tuulivoiman melu- ja välkevaikutuksista, joita nykyisin tuulivoiman hankekehittäjät noudattavat viranomaisohjeistuksen mukaisesti määritellessään minimietäisyyttä asutuksen ja tuulivoimaloiden välille.

Kahden kilometrin etäisyys tarkoittaisi käytännössä, että Padasjoelle ei tule tuulivoimaloita ollenkaan.

Kunnanhallituksen ehdotus kohta 3)

Kunta edellyttää, että tuulivoimala-aluetta palvelevan sähkönsiirron esim. ilmajohdon alueella yhtiö maksaisi maanomistajille (vähintään) seuraavien periaatteiden mukaisesti: 2025 • Metsäalueen maapohjan käyttöoikeutta (rakentamista ja kunnossapitoa) koskevaa korvausta vähintään 1 € / m2/ kertakorvauksena. • Sopimushetken puuston myyntitulo kuuluu maanomistajalle

Tuulivoimatoimijoiden vastine

On hyvä muistaa, että maanvuokrasopimukset ovat kahdenkeskeisiä tuulivoimatoimijan ja maanomistajan välillä.

Kunnanhallituksen ehdotus kohta 4)

Tuulivoimalan enimmäiskorkeus määritellään hankekohtaisesti huomioiden laaditut vaikutusarvioinnit ja mahdolliset kiinteistöjen omistajien kanssa tehdyt sopimukset minimoiden maisema, melu ja välkevaikutukset. Maksimikorkeus ei kuitenkaan voi olla 290 m yli Päijänteen korkeutta. Maisemassa pitää huomioida erityisesti ainutlaatuinen Päij”änteen suurjärvimaisema ja kansallispuisto.

Tuulivoimatoimijoiden vastine

Ehdotuksen korkeusrajoitus mahdollistaisi käytännössä vain n. 200-220 metriä korkeat voimalat Padasjoen vireillä olevissa hankkeissa. Nykypäivänä rakennettavat voimalat ovat 240-260 metriä korkeat. Korkeammilla voimaloilla on mahdollista tuottaa enemmän energiaa pienemmällä määrällä voimaloita. Siksi hanketoimijat eivät suosittele satunnaiseen kansalaisarviointiin perustuvaa korkeusrajoitusta, joka nykyisellä ehdotuksella vaikuttaisi Padasjoen tuulivoimahankkeiden tehokkuuteen merkittävästi – pahimmillaan niin, ettei hankkeita voi enää kannattavasti toteuttaa. Mikäli korkeusvaatimus haluttaisiin asettaa, suosittelemme valtuustolle laajempaa asiantuntijapohjaista perehtymistä rajoituksen vaikutuksiin ennen päätöksentekoa. Maisema-, melu- ja välkevaikutuksia arvioidaan tarkkojen tutkimusten pohjalta YVA-tasoisessa selvityksessä. Hankekehittäjät sitoutuvat tuottamaan tarpeen mukaisia tarkempia havainnekuvasimulaatioita ja vaikutusarviointeja päätöksenteon tueksi kunnan näin edellyttäessä. Pelkkä korkeuteen perustuva rajaus ei tiedeperusteisesti vähennä tuulivoiman vaikutuksia, sillä laajemmassa vaikutustenarvioinnissa huomioidaan erilaisia tekijöitä kuten maaston kumpareisuuttaja puustoa, joilla on suuri merkitys melu- ja välkevaikutusten kannalta.

Kunnanhallituksen ehdotus kohta 5)

Kunnanhallitus velvoittaa tuulivoimayhtiötä varautumaan, myös tuulivoimaloiden perustusten purkamiskustannuksiin, että jätteen pois viemiseen, riittävillä vakuudellisilla purkurahastoilla. Tämä koskee itse tuulimyllyjä, että perustusosaa (betoni ja harjateräs). Vakuuden määrä tulee olla riittävä j a noudattaa yleistä tasoa alalla ja kaikki vakuuserät sekä kokonaisvakuus sidotaan elinkustannusindeksiin. Vakuuden määrä ratkaistaan rakentamisen luvituksen yhteydessä.

Tuulivoimatoimijoiden vastine

Tuulivoimatoimijat ovat valmiita sitoutumaan kulloinkin vallitsevaan valtakunnalliseen suositukseen liittyen perustusten purkuun ja purkuvakuuksiin. Perustusten purkamisen osalta ei toistaiseksi ole vallitsevaa valtakunnallista sääntelyä, mutta siitä on kirjaus hallitusohjelmassa. Asiantuntijanäkemysten mukaan perustusten purkaminen aiheuttaa laajempaa luontohaittaa kuin niiden paikalleen jättäminen ja maisemointi, minkä takia ala ei ole laajemmin nähnyt luonnon kannalta edulliseksi sitoutua perustusten purkamiseen vapaaehtoisesti. Edellä kuvatuista syistä johtuen hanketoimijat kehottavat kuntaa harkitsemaan ehtoa erittäin tarkkaan ennen kuin tätä sitoumusta vaaditaan.

Kunnanhallituksen ehdotus kohta 6)

Kunnanhallitus toteaa, että tällä esityksellä kunnanhallituksen 22.5.2023 sisällöllisesti pöydälle jättämä esitys sekä kunnanhallituksen 6.5.2024 § 98 päättämä valmisteluve/voite kunnanhallituksen käsittelyyn tuotujen ohjoustoimien sisällöllisestä käsittelystä jo asian saattamisesta kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tulee toimeenpantua.

Kunnanhallituksen ehdotus kohta 7)

Ympäristölupa on edellytyksenä tuulivoiman rakentamiselle. Tällä turvataan kunnan mahdollisten haittavaikutusten tutkimisesta aiheutuvat kustannukset. Tuulivoimatoimijoiden vastine Hanketoimijat ovat valmiita sitoutumaan ympäristölupamenettelyyn valtuuston näin edellyttäessä. Toisaalta on hyvä huomioida, että tästä aiheutuu kunnan viranomaisvalvonnalle työkuormaa, minkä takia hanketoimijat suosittelevat kuntaa arvioimaan huolella ympäristöluvan tarpeellisuutta. Suosittelemme kysymään kokemuksia kunnista, joissa vastaavan kaltaista ympäristölupamenettelyä on noudatettu ennen edellytyksestä päättämistä.