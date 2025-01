Torstaina tammikuun 9. päivänä 1975 ★

Väkiluku kääntyi nousuun. Seurakunnan pitämän väkilukutilaston mukaan kasvoi Padasjoen väkiluku vuonna 1974. Vuoden lopussa oli seurakunnan kirjoissa naisia 2411 ja miehiä 2270 eli naisia 141 enemmän kuin miehiä. Yhteensä 4681 henkeä, kun vuosi sitten padasjokelaisia oli 4674. Viime vuonna syntyi Padasjoella 18 tyttöä ja 20 poikaa, kuolleita oli yhteensä 54. Seurakuntaan muutti 208 henkeä. Avioliittoon vihittiin 22 paria, avioeroja oli kolme.

Päijänne tulvii. Vedenpinta on ennätysmäisen korkealla, vaikka Kalkkisten kanavalla on juoksutusta lisätty 530 kuutiometriin sekunnissa. Vedenpinta on noin 79 metriä merenpinnasta.

Ennen vanhaan. Ihmiset kävivät ahkerammin kirkossa kuuntelemassa jumalanpalveluksia ja myös kuulutuksia. Kesäisin käveltiin paljasjaloin, kirkonkylän lähellä laitettiin kengät jalkaan. Polkupyörä oli harvinainen kulkuväline. Varakkaimmilla naisilla oli koreareunaiset hapsulliset huivit ja miehillä kesäisinkin mustat huopahatut. Suurikokoinen virsikirja otettiin esille ja nenät niistettiin ennen kuin astuttiin vakavina kirkkoon. Kyläkunnilla oli kullakin oma penkkirivinsä. Kun pappi mainitsi Jeesuksen nimen, vanhat mummot nousivat ylös tai ainakin nyökäyttivät päätään. Oltiin hartaita. Joulukirkkoon lähdettiin varhain, jumalanpalvelus alkoi aamukuudelta. Tienvarsitaloissa paloi valot ja kirkko oli valaistu kynttilöin. Kirkosta ajettiin kovaa kotia, reen kannoille otettiin jalankulkijoita. Pitkien matkojen takana asuvat tulivat usein jo lauantai-iltana kirkon lähelle yöksi; mukana heillä oli ns. kirkkovakka, johon laitettiin kirkkovaatteet. Myös evästä otettiin mukaan. Näin vaikeasti ennen tehtiin kirkkomatkoja. Ei ollut hyviä teitä eikä kulkuneuvoja kuten nykyään, mutta kirkossa käytiin ahkerasti.