Open Doors Kotaillassa ★

Miesten Kotaillan vieraana on 10.1. klo 18 Kopolan kurssikeskuksessa Kuhmoisissa teol.tri, tietokirjailija, matkaopas, taikuri ja Open Doorsin puhujalähetti Emil Anton.

OD on kansainvälinen yhteiskristillinen avustusjärjestö, joka tukee vainottuja kristittyjä. Se on perustettu 1955 ja sillä on toimintaa yli 70 maassa, Suomessa vuodesta 2015. Kotaillassa Anton kertoo arabimaiden kristittyjen tilanteesta ja OD:n matkoista, joita hän on tehnyt Egyptiin ja Irakiin.

Helmikuun Miesten Kotailta on 14.2. Päijännekodin salissa. Vierailijana on silloin Erkki Häkkinen, kapteeni evp., Kuhmoisten vanhus- ja vammaisneuvoston pj., joka kertoo neuvoston toiminnasta, Pirhan (Pirkanmaan hyvinvointialueen) vammaisneuvostosta sekä elämän- ja työurastaan.