Kiire ja stressi jäävät Helsinkiin, TV-tekniikan käyttömestari rentoutuu Padasjoen mökillä ★

Kun muun muassa Viaplayn käyttömestarina työskentelevä Kassu Kallio sammuttaa autonsa Läheojan tilan pihaan, loppuu kiire ja stressi. Mökille mukana matkaa labradorinnoutaja Kiri, joka nauttii isäntänsä tapaan kiireettömistä aamuista.

Aivan jouten kaksikko ei kuitenkaan malta olla, sillä mökiltä löytyy aina jotain pientä mieleistä puuhaa, kuten 10 vuotta tyhjillään olleen päärakennuksen remontointia, polttopuiden tekoa ja saunan lämmitystä. Ja Kiri tietenkin odottaa metsään pääsyä, sillä saaliin noutaminen on parasta, mitä koira tietää.

Läheojan tilan navettapuodin joulusesongin päätyttyä Kallio sai navetan takaisin harrastekäyttöön.

Helsingissä asuva Kallio vastaa tv-ohjelmien tv-tekniikasta; suunnittelusta ja toteutuksesta. Hän on tekniikkapalveluyrityksessä töissä, joka myy teknisiä tuotantopalveluita tuotantoyhtiöille ja tv-kanaville. Tällä hetkellä työt painottuvat viikonloppuihin, joten mies ja koira ovat mökillä usein arkisin.

– Haluaisin muuttaa pois Helsingistä, mutta se ei ainakaan tällä hetkellä ole mahdollista. Työ pitää minut pääkaupungissa, ja varsinkin Padasjoki on vähän liian kaukana työmatkoja ajatellen.

Käyttömestarin työpäivät ovat varsin epäsäännöllisiä. Työmatkoja kertyy paljon, tänäkin vuonna Kallio on ollut yhteensä neljä kuukautta poissa Suomesta tekemässä reality-ohjelmia ympäri maailmaa.

– Minulla on oikeastaan kolmenlaisia työpäiviä: reality-reissujen lisäksi teen Vallilan studioilla urheiluohjelmia sekä joitakin urheilulähetyksiä menemme tekemään paikan päälle. Tämä ei ole kahdeksasta neljään -työtä, silloin kun projekti on päällä, tehdään ympäripyöreitä päiviä.

Pikku-Kassu oli sitä mieltä, että hänestä tulee isona radiotoimittaja.

– Koulutukseltani olenkin monimediatoimittaja, mutta opintojen edetessä ajatus toimittajan työstä haihtui pian. Olin aikanaan Radio 99:ssä harjoittelussa, mutta kun TV-opinnot alkoivat, en halunnut mitään muuta. Ajauduin kameran toiselle puolelle, työskentelemään tekniikan pariin. Voisin sanoa, että olen puoleni valinnut.

Kallio saa tehdä työssään monipuolisia projekteja ja kehitellä uutta. Pahinta mitä käyttömestarin työssä voi tapahtua, on se, kun kesken lähetyksen sähköt katkeavat.

– Silloin katseet kääntyvät minua kohti: aina pitää olla varasuunnitelma mietittynä, miten saan lähetyksen jatkumaan. Aika harvoin katsojat nykyisin näkevät ruudussa hetkinen-ilmoituksen.

Satama pikkupojasta asti tuttu

Syntyisin Kallio on Lahdesta, mutta Padasjoki ja varsinkin sen satama, on tuttu paikka lapsuusvuosilta asti.

– Sedällä on ollut mökki Virmailassa, jossa on vierailtu ja vanhemmillani on ollut vene Padasjoen satamassa, niin kauan kuin muistan. Aluksi moottorivene ja vuodesta 1987 purjevene. Vanhemmillani on mökki Sysmässä eli olemme käytännössä viettäneet kaikki kesät Päijänteellä.

Purjehtimisen taito on tullut verenperintönä, mutta oppia on tullut myös meripartiotoiminnassa.

– Purjehtiessa matka alkaa heti satamasta ja kiire loppuu, kun köydet irtoavat. Veneessä on kuitenkin sopivasti aktiivista tekemistä.

Veneilyssä parasta on se, että paikkaa on helppo vaihtaa ja maisemat ovat parasta A-ryhmää.

Purjeveneen kotisatama on edelleen Padasjoki ja perheen kesken jaetaan purjehdusvuorot.

– Satamasta löytyy kaikki tarvittava. Itse käytämme sitä lähinnä veneen huoltamiseen eli tyhjennämme septitankin täytämme vesitankin ja polttoainesäiliön. Ravintolapalveluja olemme käyttäneet vähemmän, mutta toki silloin tällöin tulee käytyä nauttimassa satamaravintolan palveluista.

– Monet vanhat luonnon satamat on myyty yksityisille ja lempipaikkojani ovatkin nykyisin Lahden pursiseuran tukikohdat Ykskoivussa ja Hökässä.

Koira Niinivuoren kennelistä

Toinen yhteys Padasjokeen on koirat. 14 vuotta sitten Kallio osti Kirsi Rantalalta labradorinnoutajan.

– Ensimmäinen koira oli hieman haastava koulutettava, mutta sen kanssa opin paljon. Silloin tuli käytyä paljon erilaisissa koulutustapahtumissa, kursseilla ja kokeissa. Nykyinen koiranikin on Kirsin Tanskasta tuoman uroksen jälkeläisiä. Kirin kanssa harrastan enimmäkseen kyyhkyjen ja sorsien metsästystä, sillä lintujen noutaminen on sille parasta, mitä se tietää.

Kiri on kiltti ja helposti koulutettava koira, joka nauttii vapaapäivistä isäntänsä kanssa luonnossa ja metsissä.

Koiran myötä vapaa-aikaa tuli vietettyä paljonkin Padasjoella.

– Kävin pitkään myös Taulun Erän jahdissa vieraana, kunnes liityin varsinaiseksi jäseneksi. Nykyisin toimin myös metsästysseuran sihteerinä. Hirvijahtiin pääsen osallistumaan aika harvoin, koska olen usein viikonloppuisin töissä, mutta lintu- ja jänismetsälle pääsen helpommin mukaan. Itselle saaliin saaminen ei ole tärkeää, mutta toki Kirin vuoksi, sitäkin on mukava välillä saada. Itse tykkään istuskella luonnon rauhassa nuotiotulilla.

Mökki löytyi metsästyskaverin kautta

Metsästysseuran kautta Kallio tutustui Suppulan Markoon, joka tarjosi ostamaansa Suutarin Paulin taloa vuokralle.

– Paikka oli ollut 10 vuotta tyhjillään ja pihakin aivan metsittynyt. Suppulat olivat jo raivanneet pihan ja siivonneet rakennukset suurimmilta osin, kun tulin tänne viime syksynä katsomaan. Lähdin kuukaudeksi reissuun ja mietin asiaa, takaisin tullessani päätin ottaa tarjouk­sen vastaan.

Päärakennuksessa Kallio on tehnyt pientä pintaremonttia: maalannut katot ja lattiat, tiivistänyt ikkunat, asentanut ilmalämpöpumpun…

– Jouluisen navettapuodin päätyttyä, saan taas navettatilat harrastekäyttöön. Tykkään tehdä siellä monenlaisia puutöitä, nyt työn alla on pari jakkaraa.

Kallio on tuttu näky paikallisissa rautakaupoissa ja puutavaraliikkeessä.

– Pyrin kannattamaan paikallisia yrityksiä, jotta palvelut säilyisivät. Mökin sijainti on loistava, tästä on autolla kolmen minuutin matka edellä mainittuihin palveluihin ja ruokakauppakin kävelymatkan päässä.

Vaikka Padasjoki on ollut paikkakuntana tuttu, edelleen löytyy iloisia yllätyksiä, viimeksi Kallio ilahtui huomatessaan, että paikkakunnalla on lahja- ja paperitarvikeliike.

– Käytän myös kirjaston palveluja, siellä saan tulostettua tarvittavat paperit. Autonkin huollatan aina Padasjoella, onhan huoltamoliike tuossa aivan naapurissa.

Mökillä remontin lisäksi löytyy aina jotain rentoa puuhasteltavaa.

– Keväällä tein polttopuita ja nyt on liiteri täynnä. Viime talvena olinkin ostopuiden varassa.

Tuvan nurkasta löytyy myös kitara vahvistimineen.

– Niitä voi huudattaa täällä huolella, naapurit eivät häiriinny, kuten Töölön kerrostaloasunnossa.