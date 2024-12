Wesjakaan puutyöt -verkkokauppa aukesi jouluksi ★

Jo viitisen vuotta Taidekahvila Pikantissa puutöitään myynyt Jari Hokka pisti pystyyn poikansa avustuksella nettikaupan neljä viikkoa ennen joulua. Wesjakaan puutyöt –nimiseltä sivustolta voi tilata Hokan tekemiä laadukkaita ja kauniita leikkuulautoja sekä puisia taipuisia lastoja ja muitakin puuesineitä.

Jari Hokan puutöitä on myynnissä myös Pikantissa.

Hokka kertoo verkkokaupan olevan pienimuotoinen, mutta riittävän toimiva. Käsityöläinen tekee puutuotteita myös tilauk­sesta, tällöin asia­kas saa taatusti yksilöllisen ja muuhun keittiösisustukseen sopivan tuotteen.

Espoolainen on harrastanut puutöiden tekemistä jo 30 vuotta. Tänä syksynä hän jäi varhennetulle eläkkeelle, joten nyt aikaa puuesineiden tekemiselle on aiempaa enemmän.

– Espoossa olen käynyt kansalaisopiston verstaassa työstämässä aihioitani, sillä siellä on oiva valikoima työkaluja. Olen nyt eläkkeelle jäätyäni myös rakennellut verstasta vapaa-ajan paikkaan Vesijaolle, jossa paljon vietämme aikaa ympäri vuoden.

Puukasoja löytyy nurkista runsaasti, sillä puuainesta kuluu yhdenkin leikkuulaudan tekemiseen yllättävän paljon ja puun kuivumisaika on todella pitkä.

– Puun täytyy antaa kuivua hitaasti pimeässä ja kuivassa paikassa, ja sitten kuivataan puita lopuksi vielä kellarissa. Jos puu on saanut kuivua rauhassa, se ei työstäessä halkea niin helposti. Tälläkin hetkellä työn alla on aihioita, joiden materiaalit on laitettu kuivumaan 90-luvulla.

Hokalla on useampi puuesine työstössä yhtä aikaa. Kun osa on kuivumassa liimauksien jälkeen, voi sillä välin jatkaa jonkin muun esineen parissa. Viimeistely on tärkeässä osassa: leikkuulautaa pitää höylätä, hioa ja lopuksi se käsitellään öljyllä, jotta puun syyt pääsevät oikeuksiinsa ja lauta saa kestävän ja hygieenisen pinnan.

Hokalla on menossa myös 30-vuotinen mökkiprojekti Vesijaolla. Mökki ja useat pihapiirin muut rakennukset on koottu purettujen vanhojen hirsirakennusten hirsistä.

– Olen pyrkinyt pelastamaan vanhoja hirsiä. Hirsirakennus on loistava keksintö. Talon hirsikehikon purkaa, siirtää ja kasaa toiseen paikkaan muutamassa päivässä.

Kolmesta pojasta kaikki ovat isänsä mukana rakennusprojekteissa ja kaksi käy metsälläkin Vesijaon­ Erämiehissä.

Puutyöt vastapainoa energiamanageroinnille

Kädentaidot ovat kulkeneet suvussa. Hokan isoisän veli Eino Hokka oli Vesijaon kansakoulussa puutyön opettajana ja myös Matti-isä harrasti puutöitä. Matti Hokka harrasti lisäksi maalausta ja hänen töitään oli aikanaan esillä Pikantin taidenäyttelyissä.

Jari Hokka työskenteli ennen eläkkeelle jäämistään Lassila & Tikanojan energiatehokkuusasiantuntijana. Energiamanagerointia tehnyt mies on harrastanut puutöitä vastapainoksi työlle.

– Tykkään puusta materiaalina, vaikka siinä on oma haastavuutensa, että saa esille puun luonteen ja muodot.

Verkkokaupassakin pääosassa olevat leikkuulaudat ovat Hokan päätuote. Puiset keittiövälineet ovat lähes kaikki kotimaisesta puusta, ekologisia, kestäviä ja pestäviä.

– Puu on elävä herkkä materiaali. Puiset keittiövälineet säilyvät käyttökelpoisena pidempään, kun ne huuhdellaan puhtaalla vedellä heti käytön jälkeen ja kuivataan. Tarvittaessa niitä voi hioa ja öljytä uudelleen.