Väinö ja Laina Laakson stipendien saajat ★

– Olen 23-vuotias. Synnyin Lahdessa, mutta perheemme muutti Padasjoelle kun olin 7-vuotias. Peruskoulun ja lukion olen käynyt Padasjoella. Vapaa-aikani kuluu opiskellen ja ystä­vien kanssa aikaa viettäessä. Tykkään mm. lukea ja kuunnella äänikirjoja sekä pelata sulkapalloa.

Nyt asun Lahdessa ja opiskelen ensihoitajaksi Helsingissä. Opintoja minulla on takana kaksi vuotta ja edessä vielä toiset kaksi. Valmistuessani saan sekä sairaanhoitajan että ensihoitajan ammattinimikkeet, joten mahdollisia työpaikkoja on paljon. Tällä hetkellä kiinnostavimmalta tuntuu kuitenkin juuri ensihoitajan työ ambulanssissa. Hoitoalassa ja erityisesti akuuttihoidossa minua kiinnostaa sen haastavuus ja monipuolisuus. Ihmisten auttaminen on palkitsevaa ja erilaisten ihmisten kohtaaminen mielenkiintoista.