Kaukelan sitti ja suhaus Oy aloittaa putkiurakoinnin ★

Niko Häme on siirtynyt palkkatöiden parista yrittäjäksi. Kaukelan sitti ja suhaus Oy aloitti toimintansa virallisesti 1. joulukuuta, mutta käytännössä aikaa meni vielä alkukuustakin tarvikkeiden hankintaan ja uuden varastotilan käyttökuntoon laittamiseen.

Ensimmäisille työkeikoille Häme arvioi pääsevänsä joulun tietämissä.

24-vuotiaalla putkiasentajalla on nuoresta iästään huolimatta jo yli kuuden vuoden kokemus alalta. Koulun työharjoittelupaikka poiki töitä myös kesiksi ja ammattiopintojen jälkeen aukesi vakipaikka paikallisessa putkiliikkeessä.

– Syksyllä tuli sellainen tunne, että haluaisi kokeilla yrittämistä. Ikää on sen verran vähän, että on helppo palata palkolliseksi, jos yrittäminen ei luonnistukaan. Tarkoitus olisi kuitenkin itsensä työllistää.

Vaikka rakennusalalla on ollut uudistyöt tiukemmassa, riittää mökkipitäjässä ja naapurikunnissa korjaushommia. Uudisrakennukset eivät muutoinkaan paikallisia enää juuri työllistä, sillä nykyhuvilat ovat usein valmispaketteja.

Uuden yrityksen mieleenpainuva nimi keksittiin perhepiirissä puolivitsillä. Kaukelan sitti ja suhaus Oy ei ollut ykkösvaihtoehto, mutta yllättäen se meni läpi ja alkoikin tuntua hyvältä.

– Suhaus tuli siitä, kun ajokortti oli jokin aika sitten hyllyllä ylinopeuden vuoksi. Ja suhiseehan se vuotava putkikin. Enää ei tulisi mieleenkään riskeerata korttia.

Työkalut pysyneet käsissä pienestä pitäen

Käsistään kätevänä Hämeelle oli heti selvää, että peruskoulun jälkeen suunta on ammattikouluun. 5 minuuttia ennen haun päättymistä hän laittoi hakemukseen putken ykkösvaihtoehdoksi ja kakkoseksi sähköpuolen. Hätäpäissä valittu koulutusala osoittautui nappivalinnaksi: mielenkiintoa riitti niin, että kolmevuotinen koulu tuli suoritettua kahdessa vuodessa.

– En voi kuvitella istuvani päivät pitkät jossain konttorissa. Työkalut on muutenkin aina pysyneet kädessä, isäukon kanssa olen tehnyt pienestä asti koneremontteja.

Työkalut ovat uuden yrittäjän isoin investointi. Papan aikanaan rakentama halliin, on juuri valmistunut tilava varasto– ja huoltohuone.

– Lisäksi sinne tulee mahdollisesti myös kesävesipumppujen talvisäilytystä. Mökkiläisille olisi tarkoitus tarjota palvelua, johon kuuluu pumpun nosto syksyllä, kuntotsekkaus ja keväällä takaisinasennus.

Hallissa on ollut tähän asti perheen konehalli ja muutamia veneitä talvisäilytyksessä. Uudessa yritystilassa ei ole tarvikemyyntiä, mutta putkitarpeita voi saada tilaamalla. Eniten käytetyt työvehkeet ovat aina matkassa ja käden ulottuvilla firman pakettiautossa.

Koska putkipuolella on hiljaisempaa talvikaudella, on Häme valmis tekemään myös lumenkolausta, lumien pudotusta katoilta ja muuta talkkarointia lähialueilla. Myös aurauskaluston käyttely sujuu, Häme jelppii Mikko-isää mahdollisuuksien mukaan kiireaikoina.

Arrakoskelta kotoisin

Häme asustaa toistaiseksi edelleen kirkonkylällä kerrostaloasunnossa, mutta saattaa hyvinkin palata syrjäkylälle. Hämeen perhe rakensi talon Kaukelanjärven rantaan 15 vuotta sitten, sitä ennen perhe asui Arrakoskella.

Urheilumiehenä tunnettu Häme on pelaillut viime vuodet lähinnä jääkiekkoa harrastemielessä, mutta lonkkavaivat ovat pakottaneet luopumaan pitkäaikaisesta lempilajista.

– Lätkää kymmenen vuotta maalissa ja tietysti työkin osaltaan on vaikuttanut. Täällä maaseudulla putkityöt vaatii välillä kapuamista kaivoon, ryömimistä talon alle tai kiipeämistä kattotuolien päälle eli asennot on välillä tosi kuluttavia nivelille. Täytyy ruveta jumppaamaan, kun aika monta vuotta pitäisi vielä pysyä työkunnossa.

Takana on myös vuosien jalkapallopelit PadY:n ja myöhemmin Lammin Vedon joukkueessa.

Maaseudun yksi haaste on se, että kaikkeen pitäisi varautua ja pitää isoa varastoa, kun tukut ovat kaukana. Monilla on oma kaivo ja rautapitoinen vesi syö putkia.

– Täällä tuppaa olemaan putket monin paikoin niin vanhoja, että kun kosket yhteen kohtaan niin se hajoaa vierestä. 90-luvun alun kupariputkilla rupeaa olemaan vaihto edessä. Valurautaviemärit kerää kertymiä: kerrankin vastaan tuli umpeenmuurautunut rautaputki, jossa oli enää sentti tilaa.

Ikinä ei tiedä, mitä putkissa tulee vastaan, monesti silti vikatilanteista selvitään aika pienellä. Putkellinen sitä itseään ei tee enää pahaa ja vastustuskykyä on karttunut jo lapsuudesta.

– Vesi on yllättävän tärkeä juttu. Jos sitä ei yhtäkkiä hanasta tulekaan, aika nopeasti halutaan korjaaja paikalle. Tekijöitä on kuitenkin aika vähän näillä seuduin, varmasti riittää töitä kaikille. Olen asennoitunut niin, että lomaa on vasta parin vuoden kuluttua.