Veteraaniliiton viimeiset korkeimmat ansiomerkit kolmelle padasjokelaiselle ★

Veteraanien perinteistä puurojuhlaa vietettiin torstaina 28.11. Olkkarilla. Tilaisuudessa jaettiin vuodenvaihteessa toimintansa lopettavan Sotaveteraaniliiton viimeiset ansiomerkit.

Korkeimman huomion­osoituksen, kultaisen ansioristin, saivat Padasjoen Sotaveteraa­nien puheenjohtaja Hannu Tukia, Silja Savola ja Pekka Valtonen, ansioristin Esko Hoimela, Helena Kenttämaa ja Olavi Perälä, ja ansiomitalin Kris­tian Saarnio.

– Tämä oli harvinaislaatuinen tilaisuus, tämän jälkeen ei ole enää liittotason merkkejä saatavissa, totesi varapuheenjohtaja Seppo Vohlonen veteraanipiiristä, josta mukana oli myös piirisihteeri Olli Lindstam.

Suomessa on jäljellä noin 1200 tammenlehväveteraania, joista piirin alueella 60. Veteraaniyhdistykset toimivat yhä kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa paitsi Hartolassa, vaikka siellä on vielä yksi veteraani.

– Lopettaa ei vielä pitäisi, sillä tarkoitus on jatkaa niin kauan kuin on olemassa leskiä, joista on pidettävä huolta. Heinola on yhdistynyt Lahteen.

Perinteinen joulupuuro maistui juhlavieraille.

Perinneaikaan siirtymistä on tapahtunut jo vuosikymmenen ajan. Sotaveteraaniliitto lopettaa toimintansa tämän vuoden lopussa ja Sotainvalidiliitto elokuussa 2025. Ainoana sodanajan liitoista jää toimimaan Kaatuneiden omaisten liitto, johon kuuluu vielä 900 sotaorpoa.

– Vaikka liitot loppuu, se ei tarkoita että paikallisyhdistysten pitäisi lopettaa. Ne ovat itsenäisiä kuten piirikin, jossa tehty päätös jatkaa normaalisti ja sääntömuutos, että siihen voi liittyä henkilöjäsenenäkin. Tammenlehväliitto ja perinneyhdistykset tulevat jatkamaan veteraaniliittojen perinnetyötä.

Padasjoen Sotaveteraanien puheenjohtaja Hannu Tukia kertoi Padasjoen perinnetyöstä, jota veteraaniyhdistys tekee yhdessä kunnan, koulun, maanpuolustusjärjestöjen ja seurakunnan kanssa. Isänmaalliset juhlapyhät aina huomioitu ja näin myös jatketaan.

Joulukassin saa tänä vuonna yhden sotaveteraanin lisäksi yksi tammenlehvätunnuksen omaava nainen sekä 10 veteraanileskeä ja seitsemän sotaorpoa. Laitoshoidossa olevia viittä veteraaniyhdistyksen jäsentä muistetaan suklaarasialla. Palvelukortteja on jaettu 7800 euron edestä.

Kanttori Jussi Keltakangas säesti juhlaa pianolla ja johti jouluisia yhteislauluja.

Kappalainen Kristian Saarnio sanoi hartauspuheensa yhteydessä, että sodanjälkeinen sukupolvi on pitänyt rauhaa itsestäänselvyytenä, mutta viime aikoina se on alkanut tuntua yhä hauraammalta.

– Isänmaamme on vahvistanut varautumista. Varaudutaan, jotta koskaan ei enää tarvitsisi joutua samaan tilanteeseen, jossa itsenäisyytemme aamunkoitossa eläneet suomalaiset joutuivat taistelemaan. Joukossamme on vielä ihmisiä, jotka joutuivat uhraamaan aikaansa ja jopa terveytensä isänmaan vapauden edestä. Sankarihautausmaalla on puhutteleva pitkä rivi kaatuneiden hautoja. Nöyrät kiitokset sodanajan sukupolville.