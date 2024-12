MTK laittaa joulutulet ★

MTK Padasjoen pitkäaikainen puheenjohtaja Juha Lahtinen ilmoitti jäävänsä pois tehtävästä sekä myös johtokunnasta keskiviikkona 27.11. yhdistyksen syyskokouksessa Modetissa.

Uutena yhdistyksen johtokuntaan valittiin Kalle Ylätalo.

Erovuoroiset Liisa Ahola ja Pasi Ahola valittiin uudelleen. Yhdeksän hengen johtokunnassa jatkavat myös Ville Hölttä, Jarmo Lahtinen, Janne Luukko, Marko Pastila, Jussi Salonen ja Hanna Särkiö. Yhdistyksen uusi puheenjohtaja valitaan johtokunnan tammikuisessa järjestäytymiskokouksessa.

MTK järjestää ensi keväänä perinteisen ammattimatkan Tarttoon. Kesällä yhdistys kutsuu jälleen jäseniään paikallisen kesäteatterin näytökseen. Maataloustuottajien kunnon ylläpitämiseksi järjestetään 8-10 kertaa mahdollisuus uintiin ja vesijumppaan uimahallissa. Yhdistys jatkaa Maaseudun Tulevaisuus -lehden tilaamista kirjastoon sekä Pappilanmäen kouluun. Yhdistys vie tietoa kouluille suomalaisesta maataloustuotannosta koululähettilään avulla ja toimittaa materiaalia kouluille. Koululaiset pääsevät myös tutustumaan Padasjoen ainoaan maitotilaan, Porasassa sijaitsevaan Aholan tilaan keväällä.

Tänä vuonna myös padasjokelaiset sytyttävät joulutulet valtatien varteen. Nuorilla maataloustuottajilla ympäri maan on ollut tapana toivottaa hyvää joulua sytyttämällä ulkotulia ja jätkänkynttilöitä isojen teiden varteen ilahduttamaan joulumatkaajia. Tänä vuonna teemana on kiitollisuus ja sloganina on: ”Kiitos, kun valitset kotimaista”. Tienvarteen laitetaan ulkotulia ja pellolle sytytetään makkaratulet, johon halukkaat voivat pysähtyä jutustelemaan ja paistamaan makkaraa. Padasjokelaisten ulkotulet sytytetään 21.12. ABC:n risteyksen läheisyyteen ja nuotiopaikka pellolle risteyksestä hiukan Hämeenlinnaan päin.

Kokouksessa oli mukana kenttäpäällikkö Elina Nummela MTK Hämeestä kertomassa liiton kuulumisia. Hän kertoi, että MTK valtuuskunta kokoontui tällä viikolla ja henkilövalinnoissa hämäläiset ehdokkaat pärjäsivät hyvin. Valtuuskunnassa puhuttiin muun muassa huoltovarmuudesta, tukiasioista, kapista ja ilmastovaatimuksista.

Liitto toimii maataloustuottajien edunvalvojana moneen suuntaan. Ajankohtaisena tällä hetkellä liitossa ovat maakuntakaava-asiat sekä tuuli- ja erityisesti aurinkovoima-asiat.

– Myös kansanedustajia on tavattu viljakaupan näytteenottotuista ja maksatuksista. Lisäksi ELY:n päin ollaan yhteyksissä, sillä se perii takaisin tukimaksatuksia, joita ikinä ei ole edes maksettu.

Liitto tekee paljon työtä yhdistysten toiminnan edistämisen ja luottamushenkilöiden osaamisen eteen.

– Liiton Facebook- ja Instagram-sivulta löytyy paljon ajankohtaista tietoa.

Uutta on oma yhdistyssovellus.

– Kehotan kaikkia lataamaan Play-kaupasta MTK-apin, näin varmistat, että sinulla on kaikki jäsenpalvelut ja edut aina mukanasi.

Meneillään on myös Megabuusti-hanke, joka tähtää onnistuneisiin maatilan omistajanvaihdoksiin. Tavoitteena on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävät omistajanvaihdokset.

– Hankkeen kautta saa vinkkejä, siitä mistä asioista kannattaisi omistajavaihdoksen yhteydessä puhua. Suomalaiset ovat tunnetusti jäyhää kansaa ja tunteista puhuminen on vaikeaa. Asioista kannattaa kuitenkin puhua oman perheen kesken, jotta mahdollisesti muille sisaruksille ei jäisi sellainen olo, että heitä ei ole kuunneltu. Myös luopuja tarvitsee tukea, sillä asia voi olla hänelle raskas ja vaikea käsitellä.