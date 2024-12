Kunnalla 1440 ha maaomaisuutta ★

Padasjoen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy kunnan varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet voimaantuleviksi 1.1.2025.

Padasjoen kunnan sijoitusvarallisuuden kirjanpitoarvo 31.12.2023 oli 2,6 miljoonaa euroa: osakkeita ja osuuksia oli 1,8 miljoonaa euroa ja muita lainasaamisia 841 000 euroa. Varallisuuden hoidon, rahoituksen ja sijoitustoiminnan kokonaistilanne raportoidaan kunnanvaltuustolle ja -hallitukselle talouden toteutumavertailujen yhteydessä kolme kertaa vuodessa.

Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025. Aiempi konserniohje on neljän vuoden takaa.

Omistajaohjauksen periaatteissa linjataan siitä, millainen omistaja kunta on, millaista omaisuutta se hankkii, millaisissa tehtävissä ja hankkeissa kunta on mukana omistajana ja sijoittajana sekä millaisia tuotto- ja kehitystavoitteita omistukselle asetetaan. Linjausten lähtökohtana ovat kuntastrategia, kunnan nykyiset toimintatavat, pitkän aikavälin tavoitteet sekä arviot toimintaympäristön muutoksista.

Kunta omistaa maa- ja vesialueita 6,4 miljoonan euron, rakennuksia 9,2, kiinteitä rakenteita 3,1 sekä koneita ja kalustoa 0,1 miljoonan euron edestä. Kun summaan lisätään keskeneräiset hankkeet (1,1), on omistuksen arvo kaikkiaan 19,9 milj.

1440 hehtaarin maaomaisuudesta suurin osa, liki neljä miljoonaa tasearvoltaan, on metsää. Vapaita tontteja ja omassa käytössä olevia tontteja on lähes saman verran.

Vuokratuotot kunnan omistamista rakennuksista olivat noin 1,1 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Kuntakonserniin kuuluu Kiinteistö Oy Padasmaila, Padasjoen Asuntotalot Oy, Padasjoen Energia Oy, Padasjoen Kehitys Oy, Padasjoen Vedet Oy ja Padas­joen Vesihuolto Oy, joista viimeksimainittu fuusiodaan tai jonkun muun toimintamallin kautta yhdistetään Padasjoen Vedet Oy:öön.

Ensi vuonna on tarkoitus perustaa Padaskuitu Oy. Uutena yhtiönä perustetaan Sote-kiinteistöt Oy (työnimi). Toimitilojen vuokraamisen jatkaminen hyvinvointialueille edellyttää sote-kiinteistöjen vuokraustoiminnan yhtiöittämistä vuoteen 2026 mennessä. Kuntayhtymäosuuksia kunnalla on Koulutuskeskus Salpauksessa ja Päijät-Hämeen liitossa.