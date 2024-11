Nuorisovaaliehdokkaat esittelyssä ★

– Olen Lilja Engberg, pian 15 vuotta täyttävä 9b-luokkalainen nuori Padasjoelta. Asun perheeni kanssa Mainiemellä. Harrastuksiini kuuluu mm. kuntosalilla käynti, koiran kanssa lenkkeily, musiikin kuuntelu ja kavereiden kanssa oleminen. Padasjoki on kuntana nuorille mielestäni hyvä paikka kasvaa sekä asua. Tottakai aina on kehitettävää, mutta tällä hetkellä pidän Padasjoella asumisesta. Padasjoella on turvallista, koulu on hyvä ja opetus yksilöllistä. Nuorille on harrastuksia ja tekemistä, jos on itse aktiivinen. Syy miksi minut kannattaisi valita nuorisovaltuustoon on yksinkertainen: haluan päästä vaikuttamaan, koska osaan tuoda avoimesti ideani ja mielipiteeni esille, mutta myös kuunnella muita nuoria ja heidän ajatuksiaan. Lisäksi nuorisovaltuusto-jäsenyydestä on varmasti hyötyä, kun hakee toisen asteen koulutukseen. Tällä hetkellä on ajatuksena hakea Salpaukseen opiskelemaan nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. (Numero 7)