Lokakuussa 12 asukasta vähemmän ★

Lokakuu oli yhtä synkeä kuukausi väestötilaston kannalta kuin syyskuukin.

Tilastokeskuksen laskelmat osoittavat, että padasjokelaisten lukumäärä aleni kahdellatoista 2687:ään.

Tammi–lokakuun väestötappio on silti vain 39 henkeä, sillä ennen syksyä asukaskato oli hyvin maltillista ja joukossa oli jopa kaksi plusmerkkistä kuukautta.

Nettomuutto keikahti pakkasen puolelle: kuntien välinen tulomuutto on tänä vuonna tähän mennessä ollut 102 ja lähtömuutto 105. Lokakuussa Padasjoelle muutti 6 henkilöä ja 13 lähti muualle. Kunnan sisällä muutettiin 10 henkilön verran.

Lokakuussa ei syntynyt yhtään vauvaa. Vuoden 2024 syntymävuodekseen saaneita on lokakuun loppuun mennessä yhä kuusi. Kuolleita tilastoitiin viisi, mikä nostaa kuolleisuusmäärän tämän vuoden aikana yhteensä 44:ään.

Kuhmoisten vauvasaldo on sama kuin Padasjoella, mutta kuolleita on 10 vähemmän. Pohjoisnaapurissa nettomuutto on enemmän miinuksella ja muuttoliike ylipäänsä vähäisempää.