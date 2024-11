Kirjasto kaipaa lainausideoita ★

Uutisoimme jo aiemmin, että kirjasto kerää joulukuussa ideoita ja toiveita lainattaviksi hankittavista esineistä. Nyt on varmistunut, että se tulee olemaan osa Padas­joen toiminnallista joulukalenteria – jätä idea, osallistut arvontaan.

Toteutus tapahtuu ensi vuoden puolella yhdessä ympäristötoimen kanssa. Lastu-kirjastot ovat linjanneet toimintasuunnitelmassa 2022–2025 tavoitteeksi kestävän kehityksen tukemisen.

– Kirjastot ovat luonteva osa kiertotaloutta ja tarjoavat lainattavaa esineistöä, jota asiakkaiden ei satunnaisen käyttötarpeen vuoksi ole mielekästä hankkia aina omaksi. Tällaisia ovat esim. ompelu- ja porakoneet ja retkeilytarvikkeet, listaa kirjastonjohtaja Eija-Liisa Kasesniemi.

– Asikkalassa lainattavissa on jopa soutuvene, ja muualla kirjastot lainaavat mm. suppilautoja, eli osin samaa esineistöä, mikä on jo Padasjoella kesäaikaan lainattavissa sataman matkailuinfosta. Lainattavia esineiden lista on monissa kirjastoissa jo todella pitkä ja mielikuvituksellinen.

Padasjoella lainatta­vien pienesineiden tarjonta on ollut vaatimatonta tilanpuutteen vuoksi. Osastouudistuksen sivutuotteena kirjasto saa nyt lisää esittelytilaa lainattavalle esineistölle. Osa esineistä tulee avohyllyyn kuten padel-mailat ja osa on saatavilla asiakaspalvelusta.