Kevään vaalien äänestypaikka vaihtuu

Äänestäjät ovat viime vuosien vaaleissa tottuneet antamaan äänensä kirjastossa, mutta nyt paikka vaihtuu. Kunta- ja aluevaaleissa vaalihuoneistona toimii Kuntalan valtuustosali. Alue- ja kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.4.2025; ennakkoäänestys toimitetaan 2.–8.4.

Perusteluina paikanvaihdolle kunnanhallitus toteaa, että kirjaston tiloja on peruskorjattu siten, että tila, jossa äänestys on aiemmin toteutettu, on muutettu osin lasten leikkitilaksi, eikä äänestyskoppeja, työpöytiä ym. kalusteita ole enää mahdollista sijoittaa kirjastoon toimivasti.

Äänestyspaikan siirto tulee aiheuttamaan muutoksia ennakkoäänestysajan palveluihin Kuntalassa sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin Kuntalan pihassa ja lähialueilla.

Varsinaisen vaalipäivän äänestysaika on totuttuun tapaan klo 9–20. Padasjokelaiset ovat äänestäneet enimmäkseen ennakkoon ja sen voi tehdä ennakkoäänestysviikolla keskiviikkona, torstaina, perjantaina ja maanantaina klo 10–16, viikonloppuna 10–14 ja viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä tiistaina 10–20.

Laitosäänestys toimitetaan Pihlajakodissa ja Visapuistossa.

Alue- ja kuntavaalien ulkomainonta aloitetaan 26.3. Puolueet voivat laittaa maksutta julisteitaan kunnan telineisiin Keskustorille.

Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueiden aluevaltuustot ja kuntavaaleissa kuntien valtuustot. Sekä aluevaltuustojen että kuntien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2025 ja kestää vuoden 2029 toukokuun loppuun.