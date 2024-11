Jokirannan raivaus avasi historiallista maisemaa ★

Kirkonkylän kyläyhdistys piti syyskokouk­sensa sunnuntaina 17.11. tutussa tukikohdassaan Kaunismäessä. Grillikodassa makkarat käristyivät samalla, kun asialistaa käytiin läpi.

Yhdistyksen isoimpia menoja ovat rantasaunan takaseinän remontointi ennen kesäkauden alkua. Tuloja tulee jäsenmaksujen lisäksi Kaunismäen kodan ja rantasaunan vuokrauksesta sekä avustuksista.

Jäsenmaksuja on maksanut tänä vuonna noin 130, mutta koska osa on perhemaksuja, on todellinen jäsenmäärä pitkästi yli 200.

Toimintasuunnitelma pohjautui pitkälti entiseen vuosiohjelmaan, mutta jotain uuttakin on suunnitteilla. Kunnan teemana on ensi vuonna Luonto ja Padasjoki, ja siihen sopii kirppis- ja myyjäistapahtumien järjestäminen läpi kesäkauden sahalla esimerkiksi kerran kuukaudessa.

Kesäkuun kirppis Avoimet kylät –lauantaina olisi kyläyhdistyksen, mutta Yhdistysillassa kutsuttiin muitakin aktiiveja pitämään tapahtumaa. Puheenjohtaja Tiina Aarto kertoi juuri järjestetyn Yhdistysillan kuulumisia ja kunnanjohtajan aikeista perustaa heti tammikuussa Kyläpäälliköiden heimoneuvosto. Myös kylien turvallisuussuunnitelmia ryhdytään laatimaan osana kunnan varautumista.

Kyläsuunnitelmakin vaatii päivitystä, yhdistyksen ensimmäinen suunnitelmalehti (2015–20) oli näytillä kokousväelle.

Säännöllistä viikkotoimintaa ovat lenkkisaunat, joita järjestetään keskiviikkoiltaisin keväästä syksyyn. Rantasauna ja grillikota ovat kovassa käytössä kesäkaudella, kun ulkopuoliset vuokraavat sitä tilaisuuksiinsa. Jäsenet saavat jäsenetuna yhden vuosittaisen käyttökerran maksutta, lisäksi lainaksi saa 10 litran kahvinkeittimen.

Mikäli kelit sallivat, pidetään Kaunismäessä latukahvilaa helmi-maaliskuussa.

Perinteisistä tapahtumista ensimmäinen on kevään Roskarynnäkkö. Kirkonkylän kulttuurikierroksen QR-koodikyltit laitetaan paikoilleen, Kullasvuoren luontopolku käydään tsekkaamassa talven jäljiltä, samoin laavu.

Uimarantaa pidetään yllä. Kaunismäen ranta on kunnan virallinen uimaranta Päijänteellä ja kunnan rantauimakoulua pidetään siellä.

Ilmoilassa yhdistys omistaa viime vuonna Kirkkolammin rantaan rakennetun laiturin sekä rannan pöytäryhmän.

Ekin kyläkävelyä, hirrensyöksyä ja saappaanheittoa suunniteltiin ohjelmanumeroiksi kunnan Harrastemessuille.

Kirkonkylällä syntyneitä vauvoja muistetaan entiseen tapaan 50 euron lahjakortilla, lisäksi vauvaperheet saavat vuoden ilmaisen jäsenyyden.

Sauli Kivinen uutena hallitukseen

Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Tiina Aarto. Entisinä jatkavat Jaana Tanner, Kaisa Käpölä, Kaija Koivukoski, Satu Rasa, Erkki Rantasalo ja Anita Mäkinen. Esa Koskinen ilmoitti jättäytyvänsä pois hallituksesta ja hänen tilalleen valittiin Sauli Kivinen. Varajäsenenä jatkaa Kauko Laulajainen ja uudeksi varajäseneksi valittiin Timo Niemi.

Toiminnantarkastajana toimii entiseen tapaan Eila Väisänen ja varalla Leena Mertsalmi.

Aarto kiitti talkooryhmää, joka oli syksyn mittaan raivannut Kirkko­joen varren Saksalan sillalta kartanon puistonreunaan asti. Kyseinen ranta-alue kuului osana Kirkkojoen kunnostussuunnitelmaan, mutta se jäi pari vuotta sitten toteutumatta, koska koneella ei päästy jyrkälle rantapenkereelle.

Perkaus avasi upeata jokimaisemaa, joka on suositun Saksalan kujan kävelyreitin varrella.

Kirkkojokea ilmasta kuvattuna.

Seuraava yhdistyksen tapahtuma on 30.11. Joulumyyjäiset Mainiemen sahalla. Kunnan toiminnalliseen joulukalenteriin osallistutaan paistelemalla makkaraa kodalla 2.12. ja reserviläisten Joulutulet loimuavat Kaunismäes­sä 12.12.

Kivinen otti esille paikallisen sahtiseuran suurponnistuksen, sahdinvalmistuksen SM-kilpailut, jotka järjestetään elokuussa 2026 Padasjoella. Hän toivoi, että kyläyhdistyksestäkin löytyisi talkooväkeä, sitä nimittäin tarvitaan paljon.

10 vuotta täyttäneen koirapuiston käyttö on ollut kasvussa, mutta harmitusta on aiheuttanut se, että jotkut koiranomistajat jättävät kakkoja keräämättä. Jätöksiä varten on oma roskis. Lisäksi kesällä kaivettuja kuoppia, jotka jo kertaalleen täytettiin, on kaivettu auki uudestaan.