Riuttankolu ei sovellu tuulivoimatuotannolle ★

Viime viikon Padasjoen Sanomissa 7.11. oli kirjoitus Riuttankolun hybridihankkeesta. Juttuun oli haastateltu hankkeen projektipäällikkö Oka Nuutista Eolus Finland Oy:stä. Lehtiartikkelissa ja Eoluksen kotisivuilla kerrotaan valheellisesti, että hankealue olisi merkitty Päijät-Hämeen liiton selvityksessä tuulivoimatuotannolle soveltuvaksi alueeksi. Asia on juuri päinvastainen.

Riuttankolun hankealue sijaitsee noin 20 km päässä kirkonkylältä länteen.

Päijät-Hämeen liiton tuulivoimaselvitys laadittiin maakuntakaavan taustaselvitykseksi. Selvityksessä arvioitiin 35 alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon sekä alueista aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Riuttankolu oli selvityksessä Rajakallio-nimellä (kohdekortti 11). Selvityksessä rajattiin pois alueet, jotka eivät sovellu tuulivoimatuotannolle. Merkittävä osa karsiutui pois lähinnä asutukseen liittyvistä syistä.

Selvityksen mukaan Riuttankolu ei sovellu tuulivoimatuotanto alueeksi. Soveltuviksi alueiksi jäi yhdeksän aluetta ja niistäkin vain viisi jatkaa maakuntakaavaprosessissa.

Lehtijutussa kerrotaan myös, että hanke on päässyt etenemään ilman vastalauseita. Tosiasia kuitenkin on, ettei kuntalaisten eikä vapaa-ajan asukkaiden ääntä ole hankkeessa vielä kuultu. Riuttankolun kaavoitussopimuksen allekirjoittaminen on ollut pelkkä muodollisuus. Hankkeeseen vaaditaan vielä ympäristövaikutusten arviointi (YVA-menettely), lausuntapyynnöt eri asiantuntijaorganisaatioilta, yleisötilaisuudet ja mielipidemittaukset. Vastalauseiden myrsky on siis vasta tulossa.

Eoluksen toiveena on aloittaa Riuttankolun tuotanto vuonna 2029. Hanke voi hyvinkin kaatua ennen sitä. Mikäli Padas­joen kunta esittää ehtoja tuulivoimayhtiöille kuten suojaetäisyydet ja voimaloiden korkeus, voi Eolus hyvinkin vetäytyä hankkeesta. Viimekädessä Padasjoen kunnanvaltuusto voi hylätä hankkeen kaavoituksen.

Padasjoella Ry

Marjut Rapp