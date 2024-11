Torstaina marraskuun 7. päivänä 1974 ★

Veroäyrejä kertyi viime vuodelta 24.596.593, lisäystä 14,44 %. Padasjoella saivat palautuksia 1676 veronmaksajaa yhteensä 674.490.94 markkaa. Kannossa joutuvat maksamaan 2186 verovelvollista yhteensä 958.192.02 mk.

Vuonna 1974 verokuitit saatiin ennen miestenpäivää.

Hämeen Kehräämö 25 vuotta. Kun vuonna 1949, sotien jälkeisen puutteen keskellä aloitimme toimintamme muutaman työntekijän voimin, olimme kaikki tottumattomia ja suurten vaikeuksien keskellä. Tänään meitä kehräämöläisiä on jo satakunta. Meillä on hyvät koneet ja hyvä ammattitaito. Valmistamamme langat tunnetaan korkeasta laadustaan. Hyvä yhdessä yrittämisen henki on tehnyt tämän kehityksen mahdolliseksi. Tahdomme merkkipäivänämme kiittää erityisesti kaikkia työntekijöitämme. Lankatuotanto on ylittänyt miljoona kiloa vuodessa ja liikevaihto on yli 10 miljoonaa markkaa.

Vuonna 1974 maamme mattoteollisuuden tarvitsemista langoista noin 70 % kehrättiin Padasjoella.

Sähkönjakelu siirtyy Hämeen Sähkölle. Keskiviikkona allekirjoitettiin Padasjoen kunnan ja Hämeen Sähkön keskeinen sopimus, jonka mukaan Padasjoen kunnan sähkölaitoksen jakeluverkosto siirtyy vuodenvaihteessa Hämeen Sähkön haltuun. Kunnalla on nyt yhtiön osakkeita 2600 kpl. Padasjoen kunnasta muodostetaan Hämeen Sähkön Päijät-Hämeen aluekeskus, johon Padasjoen lisäksi kuuluvat Kuhmoisten kunta ja Asikkalan kuntaa.

Nappulat uimaan. Kehittääkseen uinnin harrastuksen leviämistä pitäjässämme on Lions Club päättänyt järjestää ”Nappulauinnit”, jossa pienen kilpailun varjolla toivotaan saatavan uinninharrastus myöskin muuna kuin kesäaikana viriämään eritoten juuri koululaisten keskuuteen. On vielä luvattoman paljon 8–10-vuotiaita lapsia, jotka eivät osaa uida.