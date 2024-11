Kunnanhallitus hyväksyi ensi vuoden budjetin yksimielisesti ★

Padasjoen kunnanhallitus hyväksyi talousarvion omalta osaltaan maanantaina 4.11. Perusteellisesti jo valmistelun aikana läpikäyty budjetti hyväksyttiin yksituumaisesti.

Talousarvio päätetään nyt uuden aikaistetun aikataulun mukaisesti. Lisäksi talousarvio ja –suunnitelma-asiakirja on uusittu rakenteellisesti.

– Samalla kun taloutta sopeutetaan tulevaa varten, eihän meillä vielä tiukoilla olla. On esimerkiksi varauduttu kerran neljässä vuodessa pidettävään henkilö- ja valtuustojuhlaan, totesi esittelijänä toiminut kunnanjohtaja Juha Rehula.

– Koko talousarvion perusidea on nyt pyritty kääntämään niin, että meillä on tavoitteita. Tähän asti on seurattu lukuja, nyt ruvetaan neljän kuukauden välein osavuosikatsauksessa katsomaan eurojen lisäksi myös toimintaa. Liikennevalomallin mukaisesti asiat ovat keltaisena, punaisena tai vihreänä edistymisensä mukaisesti. Esimerkiksi tämän vuoden omasta työsuunnitelmastani elinvoima jää punaiselle.

Investointisuunnitelman yhteyteen tuli kaksi esittelijän tekemää lisäystä. Niitä selvitetään Uusi koulu –hankkeen suunnitelman laatimisen yhteydessä kevään 2025 aikana.

Salin parketti vaihtoon?

Ensimmäinen koski Kullasvuoren koulun salin parketin muuntamista urheilulattiaksi ja uuden varastotilan toteuttamista. Toinen arvioitava kohde on suunnitelmavuodelle 2026 kohdennettu Pappilan­mäen koulun kentän tekonurmeksi muuttaminen.

Investoinnit ovat yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Suurimpia ovat uuden koulun suunnittelu, maan­osto, valokuitu ja sataman alue.

Vuoden 2025 verotulojen määräksi on arvioitu 6 652 000 euroa, josta on kunnallisverotuloja 4 091 000 euroa, yhteisöverotuloja 779 000 euroa ja kiinteistöverotuloja 1 782 000 euroa. Valtionosuuksiksi on arvioitu 1 803 543 euroa. Kunnan toimintamenot ovat 9 756 019 euroa, mikä on 7,6 % vähemmän kuin vuoden 2024 talousarviossa ja toimintatuotot ovat 2,1 miljoonaa (–39 %). Vuosikate on 1,007 miljoonaa euroa, mikä poistot (933 250 euroa) huomioiden mahdollistaa ylijäämäisen tuloksen.

Taloutta tasapainotetaan ensi vuonna 290 000 eurolla, vuoden 2026 talousarvioon jää siis miljoonatavoitteesta 710 000 €. Puiden myyntitulojen lasku, tilojen vuokratulojen väheneminen, valtionosuuk­sien väheneminen ja TE-uudistuksen tuomat lisämenot edellyttävät tasapainottamistoimia.

Vuonna 2025 nostetaan vierasta pääomaa miljoona euroa, kun samanaikaisesti lainoja lyhennetään samalla summalla. Lainakannan arvioidaan olevan noin 4,5 miljoonaa vuosien 2025–2027 aikana.

Uusi kuntastrategia määrittää Padasjoen kunnan tulevaisuuden suunnan vuoteen 2035 asti. ”Muutakin kuin Mummola” –strategiassa on määritelty kahdeksan kärkihanketta: Sisäve­sien paras satama, Vireät kylät yhteisöllisellä Padasjoella, Edesautamme uuden työn syntymistä, Tuemme Padasjokelaisten toimintakykyä, Uusi koulu, Koti Padasjoella, Luonto – meidän mahdollisuutemme ja Meidän Padasjokemme.

Kunnanvaltuusto sinetöi budjetin ensi viikon ko­kouksessaan.