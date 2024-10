Padasjoella työttömyys maakunnan kolmanneksi suurinta ★

Työttömyysaste on Padasjoella noussut. Syyskuun lopussa lukema oli 13,6 kun elokuussa se oli 13 ja vuosi sitten syyskuussa 10,7.

Padasjoen työttömyysaste on Päijät-Hämeen kolmanneksi suurin Heinolan (14,1) ja Lahden (13,7) jälkeen. Paras työllisyystilanne on Hollolassa, 7,2.

Padasjoen työttömyysasteen nousu (24 prosenttia vuodessa) on ollut maakunnan toiseksi suurinta Iitin jälkeen.

Työtä vailla on 141 padasjokelaista, joista 48 on ollut työttömänä yli vuoden. Lomautettuja on 14, alle 25-vuotiaita työttömänä viisi ja ulkomaalaisia yhdeksän.

Koko Hämeessä työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,9 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 10,0 prosenttia. Koko maassa työttömien osuus oli 10,4 prosenttia.

Lomautettujen ja pitkäaikaistyöttömien määrä on myös noussut, kun taas avointen työpaikkojen määrä on vähentynyt.

Avoimia työpaikkoja on nyt kolme. Vammaispalveluiden asumispalveluihin haetaan toimintayksikön esihenkilöä vakituiseen työsuhteeseen, vastuulla on Padasjoelta Visapuiston ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt sekä Vääksystä Anianraitin yhteisöllisen palveluasumisen ja Vääksyn ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt. Asukkaita kolmessa yksikössä on yhteensä noin 50. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella on yhä avoin hakemus hammashoitajille ja suuhygienisteille, lisäksi Ravintola Mörkö etsii tarjoilijaa koko- tai osa-aikaiseen työsuhteeseen.