Vihreät lähtee vaaleihin ★

Padasjoen Vihreiden vuosikokous jäi vaille päätösvaltaa osallistujien puutteen vuoksi. Kotiseututalolla perjantai-iltana 18.10. pidettyyn kokoukseen tulivat vain puheenjohtaja Teea Hakulinen ja sihteeri Seija Karevaara. Kokousta aiotaankin jatkaa sähköpostitse.

Toimintasuunnitelmaan kirjattiin, että Vihreät osallistuu kuntavaaleihin, mutta ei aluevaaleihin. Jäsenhankintaa pyritään tehostamaan.

Alustavasti on ajatuksena saada kevään kuntavaaleihin liittolaisia toissavuoden tavoin. On myös mahdollista, että Hakulinen ja Karevaara lähtevät kahdestaan ehdolle ihan vain näyttääkseen, että Vihreät on puolueena edelleen Padasjoellakin olemassa.

– Ympäristöasiathan ne ovat meille tärkeitä, samoin heikompiosaisten huomioiminen. Vihreitten toiminta maaseudulla on aika erilaista kuin pääkaupunkiseudulla, kettutyttömaineesta olemme jo päässeet eroon, todetaan paikallispuolueesta.

– Onneksi Luonnonystävät toimii aktiivisesti Padasjoen ympäristöasioitten edistämiseksi. Meillä on myös jo pitkään ollut yhteistyötä Asikkalan Vihreitten kanssa.

Vaalityöstä keskusteltiin; mikäli ehdokkaita löytyy, puolue on valmis maksamaan ilmoitus- ja muita kuluja.