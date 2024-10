LADEC aamiaisisäntänä ★

Lahden seudun kehitys LADEC toimi tilaisuuden isäntänä ja esitteli palvelujaan torstaina 17.10. yrittäjien ja Padasjoen kunnan yhteisellä aamiaisella Modetissa. Ladecista paikalla olivat neuvonta- ja kehittämispalvelujen johtaja Jarno Saarinen sekä liiketoimintakehittäjä Pekka Mantila.

Modetissa oli hyvin osallistujia Yrittäjien aamukahvitilaisuudessa.

Jarno Saarinen kertoi, että vuodenvaihteessa Ladecista tulee maakunnallinen elinkeinoyhtiö.

– Palvelujen piiriin liittyvät myös Heinola, Kärkölä ja Sysmä, jonka jälkeen palvelemme kaikkia Päijät-Hämeen kuntia. Muutos ei sinänsä vaikuta toimintaamme, mutta sitä kautta saadaan hiukan enemmän resursseja toimintaan. Tarkoituksena on palkata ainakin yksi henkilö lisää.

– Saamme lisää osaamista matkailuliiketoimintaan, jospa saisimme kasvatettua sitä tällä alueella.

Toinen asia, joka vaikuttaa myös Ladecin toimintaan, on 1.1. syntyvät työllisyysalueet. Padasjoki tulee kuulumaan Päijät-Hämeen työllisyysalueeseen.

– Työllisyyspalvelut siirtyvät valtiolta kunnan vastuulle. Työllisyysalueet keskittyvät työvoiman välittämiseen ja kouluttamiseen liittyviin asioihin, mutta me yhdessä työllisyyspalvelujen kanssa olemme yritysten tukena.

Koulutusta ja rahoitusta

Ladec tarjoaa yrittäjille monenlaisia palveluja, apua saa muun muassa liiketoiminnan perustamiseen, yrityksen kasvuun liittyvissä asioissa, liike-idean sparraamiseen tai liiketoimintasuunnitteluun tai sen päivittämiseen.

– Monesti yrityksellä ei ole liiketoimintasuunnitelmaa tai se on jo 20 vuotta vanha. Kannattaa päivittää suunnitelma aika ajon ja miettiä, mikä meillä on parempaa kuin muilla, ketkä ovat kilpailijoitamme ja niin edelleen.

Ladecilta voi kysellä myös rahoitusasioista.

– Saatavilla on maaseuturahoitusta tai tukirahoitusta. Valitettavasti rahaa on ollut viime aikoina niukasti tarjolla, mutta on niitä myönnetty. Meidän puoleen kannattaa kääntyä myös, kun miettii investointeja tai kehittämistä. Olemme apuna siinä kohtaa, kun tarvii kaveria katsomaan asioita ulkopuolelta.

Ladec auttaa myös ikääntyvää yrittäjää löytämään yritykselleen jatkajaa.

– Yrityksiä ei useinkaan ole julkisessa myynnissä, vaan niitä pitää osata mennä kysymään. Jos yritys tulee julkiseen myyntiin ajatellaan helposti, että sillä menee huonosti ja siellä on jotain ongelmia.

Elinkeinoyhtiö ja pyrkii myös houkuttelemaan toimialueelle uusia yrityksiä. Usein se onnistuu paremmin siinä tapauksessa, että yrityksellä on jo olemassa joku kontakti alueelle.

– Nyt kun uusia kuntiakin liittyy mukaan, panostamme myös kuntien välisien yrittäjäyhteyksien lisäämiseen.

Saarinen kehotti olemaan rohkeasti yhteyksissä.

– Kunta maksaa kiinteän summan elinkeinoyhtiöl­le ja mitä enemmän käytätte palveluja, sen enemmän siitä on padasjokilaisille hyötyä.

Kaiken kaikkiaan Saarisen mukaan tämä vuosi on ollut yritykselle taloudellisesti kohtuullisen haasteellinen.

– On ollut irtisanomisia ja lomautuksia, mutta ekonomistien mukaan valoa näkyvissä tunnelin päässä.

TE-asia esillä marraskuun yrittäjäkahveilla

Myös kunnan kehityspäällikkö Petri Jalkanen kehotti yrittäjiä käyttämään Ladecin palveluja.

– Jos käyttää hyväkseen tarjolla olevia apuja, se on merkki fiksuudesta, eikä siitä, että menisi jotenkin huonosti.

Jalkanen kertoi, että TE-asiat ovat marraskuun kahvien teemana.

– TE-toimisto lakkaa olemasta ja paikallisia palveluja on tulossa, mutta niistä lisää ensi kerralla. Toinen ensi kerran teema on kauppapaikat ja niiden kehittäminen.

Yksi merkittävä kauppapaikka on kiinteistö, jossa K-market lopetti toimintaansa.

– On annettu kauppiaalle rauha tyhjentää tilat kiireettä. Mutta kunta on aloittanut neuvottelut pankin kanssa ja katselmuksia on tiloissa tehty. Kauppapaikkoja on toki muuallakin, mutta tässä paikassa asiakasvirtaa olisi viereisen ruokakaupan vuoksi jo olemassa.