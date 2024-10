Hilekone kalasatamaan ★

Tekninen lautakunta valitsi auraus- ja talvikunnossapidon urakoitsijoiksi vuosille 2024–26 alueelle 2 Maanrakennus Pekka Ahonen Oy:n. Alueiden 1 ja 3 hankintaprosessi aloitetaan uudestaan. Tarjouksia tuli neljältä paikalliselta alan toimijalta.

Kalasatamaan on hankittu jäähilekone, joka yhdessä nyt käytössä olevan jäähilekoneen kanssa riittää tulevaisuudessakin. Kuntaan on tilattu vesakontorjuntaa varten mönkijään kiinnitettävä raivaussaha, jonka avulla kunnan viher- ja virkistysalueiden hoito ja kunnossapito helpottuu, samoin polkujen ja luontoreittien ylläpito. Sahalla voi leikata heinän, pajukon, korren ja 10-senttiset puut.

Jätevedenpuhdistamo on saanut varavoimakoneen. Laajemman sähkökatkon sattuessa Padas­joen Vesihuollolla on käytössä oma vaunullinen varavoimalähde, kun taas viemärilaitoksella sitä ei ole ollut.

Investointien toteuma on 27,5 %. Tähän on vaikuttanut ennen kaikkea se, että osa investoinneista on keskeytetty ja tekeillä on kohdekohtaisia pitkäntähtäimen suunnitelmia. Lisäksi mm. yläkoulun 150 000 euron ikkuna- ja oviremontti jätettiin odottamaan kouluhankkeen etenemistä. Satamahanke odottaa AVI:n vesilain mukaista päätöstä.