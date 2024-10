SP-talo myytiin huutokaupassa

Säästöpankintalon nettihuutokauppa päättyi sunnuntaina 13.10. Korkein tarjous oli 16 200 €.

Haltia LKV Oy:n konkurssipesä päätti maanantaina korkeimman tarjouksen hyväksymisestä.

Keskustiellä sijaitsevaa rakennusta mainostettiin monipuolisena liike- ja asuinrakennuksena, ”joka sijaitsee Padasjoen ydinkeskustassa, linja-autoaseman vieressä. Kaksikerroksinen ja kellarillinen kiinteistö tarjoaa mahdollisuuden omaan asumisen- ja liiketilakäyttöön.”

Kiinteistössä on yhdeksän asuinhuoneistoa ja viisi liikehuoneistoa, joiden vuokratulo kuukaudessa on tällä hetkellä noin 6 500 euroa. Asuinhuoneistoista vuokrattuna on kahdeksan eli yksi on vapaana. Liikehuoneistoista myös yksi on vapaana, joka tarjoaa mahdollisuuden omaan asumisen- ja liiketilakäyttöön.

Kaksikerroksisen, kellarillisen rakennuksen kerrosalaksi ilmoitettiin 900 m². Lämmitysmuoto on kaukolämpö ja oman tontin pinta-ala 0,2416 ha.