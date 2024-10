Heippa jälleen! ★

Tarkoituksenmukaisen hiljaiseloni jälkeen ilokseni voin nyt todeta, että kunnassa vaikuttaa asiat olevan hyvässä hoidossa nykyisten viranhaltijoiden saadessa valmistella päätettävät asiat päätöksentekoon ilman kiusantekoa ja häiriköintiä! Hyvä Te!

Olen mm. hyvin tyytyväinen siihen, että tuulivoimahankkeessa asia saatettiin pohjaesitykseni perusteelta loppuun aiemman KH:n pöydälle jätön jälkeen niin, että ainakaan sen kaavahankkeen osalta ( ja kaavoituksen yhdenvertaisuuden nojalla myös muidenkaan kaavoitukseen suunnitellun), kenenkään takapihalle ei tulisi häiritseviä ropelleja ilman myös tuulivoimayhtiölle vuokramaan tarjoajan lähimaanomistajan ja asukkaiden suostumusta tai saamaa kompensaatiota. Ja iloinen olen siitäkin, että kunnan omaa maata löytyy tulonlähteeksi vuokrattavaksi ekologista energiaa tuottaville aurinkopaneeleille, jolla kunta osallistuu myös itselleen kannattavasti ekologisen energian tuotantoon, ilman pelkoa mökkiläisten ja asukkaiden häiriintymisestä.

Olen myös tyytyväinen siihen, että uusi yhteiskaavoittaja on viimein saatu töihin, ja toivottavasti niin, että kunnassa olevien tyhjien liiketilojen kaavamuutos saadaan aikaan ja valmistellaan uusiakin asukkaita kiinnostavia suunnitelmia ja kaavaratkaisuja sekä saadaan erilaisia asumis- ja harrastevaihtoehtoja tarjolle.

Kunnassa on monet perusedellytykset kunnossa hyvään asumiseen ja perheiden kasvattamiseen; meillä on omat koulut, terveydenhuollon palvelut, pelastuslaitoksen ja ensihoidon palvelut ja varsin monipuolisia harrastus- sekä virkistyspalveluita. Yksityisten palvelujen anti on myös monipuolinen ja jollekin matkailualan toimijalle tai viestijälle olisi herkullinen kokonaisuus koottavaksi, julkaistavaksi ja mainostettavaksi, jotta meille kuntaan ohjautuisi ne rahaa tuovat matkailuvirrat entistäkin tehokkaammin.

Nyt saadaan sataman venepaikkavuokratuotosta 50 % kunnalle laiturialueen kunnossapitoon, jonka toiveen ehdin saada kylvettyä myös valmisteluni kautta osaksi kilpailutuksen tarjouspyyntöä, koska muuten laitureiden kunnostus olisi taas todennäköisesti jäänyt retuperälle ja satamayrittäjän ja kunnan väliseksi kädenväännöksi kuten oli vuosia ollut. Uusi satamayrittäjä on varsin kivasti päässyt vauhtiin jo toiminnassaan, itse en heidän valinnastaan ota enää kuitenkaan kunniaa, sopimusvaihtoa kunnan kannalta parempiin ehtoihin kyllä nopeutin. Kunnalta palolaitoksen kiinteistö uusine kalustohalleineen myytiin ent. Phhykylle viimehetkellä ennen hyvinvointialueen perustamista, ja vielä jopa ilman merkittävää negatiivista myyntikatetta kunnalle, koska virassa ollessani pidin pintani todellisen tasemyyntiarvohinnan vaatimuksessa ja selvittämisessä kauppakirjaan toisin kuin kauppaa oli ennen kuntaan tuloani valmisteltu päätöksentekoon hyväksyttäväksi. Samoin onnistuin puuttumaan muutamaan arvokiinteistöjen kauppoihin, joita oli jo toisena työpäiväni valmisteltu esitettäväksi nimiini, muiden taholta myytäväksi mahdollisimman nopeasti, eräille tarjouksen tehneille tahoille. Avointa kaupankäyntimenettelyä ei haluttu sattuneista syistä. Eräästä myyntikiinteistöstä olikin muutamassa vuodessa hävinnyt jo merkittävä määrä omaisuutta ilman valvontaa, koska sen ovia ei oltu lukittu paitsi varastoa ja ketään muuta kuin uutta ostajaa ei tuntunut kiinnostavan kiinteistön todellinen rahallinen arvo.

Eräästä KH:lle nujittavaksi valmisteltavasta kiinteistöstä ennen kauppaa löytyi vielä museoitavaa sekä myytävää tavaraa, jotka realisoin kunnan etua valvoen ennen kiinteistökauppoja, tästäkin sain tietyiltä päättäjiltä huutia, ei kuulemma ollut oleellista minun hoitaa asiaa. Tästä kaupasta kunnalle jäi vielä samalla kehittämiskelpoinen, poikkarilla rakennuslupaankin oikeutettu rantakiinteistö omistukseen, koska ymmärsin saamastani painostuksesta huolimatta vaatia ison, keskeisellä paikalla olevan kiinteistön lohkomista ennen kauppoja. Ja koska ”kiirellä valmisteltavaksi vaadittujen” muidenkin rantakiinteistöjen kaupankäynnissä ns. hieman haistoin palaneen käryä en voinut toimia vastoin kunnan etua ja jouduin todennäköisesti astumaan joidenkin päättäjien varpaille kipeästi.

Koska viranhaltijana pitää valita kenelle kumartaa ja kenelle pyllistää, olisi kuntahallinnossa esim Padasjoella ollut turvallisempaa valita poliittisesti vallassa oleva taho ja mieluummin kääntää selkänsä todellisille viran palkanmaksajille eli kuntalaisille, ja samalla unohtaa kuntalaisten ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja oikeudenmukaisuus sekä kunnan kokonaisedunvalvonta. Yksi keino välttää konflikteja on myös jättää vaikeat päätökset päättämättä tai esitykset valmistelematta jos tietää ettei tueksi löydy poliittista mandaattia. Tällöin ei myöskään tosiasiallinen demokratia toteudu jossa jokainen päättäjä pääsee vaikuttamaan omalla äänellään, neutraalisti kunnan edun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla valmisteltuihin, kattavat selvitykset antaviin viranhaltijoiden esityksiin. Jos päätettäväksi uskalletaan tuoda vain valmiiksi hyväksyttyjä ehdotuksia ns. johtavat poliitikot pysyvät tyytyväisenä mutta toteutuuko kunnallinen demokratia ja halutaanko asukkaita kuunnella?

Työrauha viranhaltijoille on tärkeää, valmistelijaa ei saa painostaa, uhkailla eikä kiristää, toivottavasti tästä ollaan jo päästy valtuuston saatua uuden hienon huonetaulunkin, jossa on kirjattuna aivan perusjuttuja, mutta ilmeisen tärkeitä muistuttaa, jotta myös juhlakunnossa ollessa vapaalla tiedostetaan ettei kellekään työntekijälle soitella asiattomuuksia, missään kunnossa! Kiitos etunimikaimalle (Katille) rohkeasta toiminnastasi, jossa luottamushenkilönä jätit perintönä aloitteen, jossa vaadit muutosta poliitikkojen käytökseen. Haluan itse olla täällä jatkossa muistuttamassa hänen tärkeästä aloitteesta ja valvomassa ettei se jää pelkiksi korulauseiksi!

Olen kertaalleen tullut valituksi virkaan, jolloin valtuusto mielestäni kuunteli silloin kuntalaisten toiveita. Valituksi tultuani asetin itselleni tavoitteeksi palauttaa Kunnan takaisin kartalle, lisätä sen hienojen vierailukohteiden ja palvelujen tunnettavuutta, valvoa päätöksenteossa demokratiaa, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, sekä edesauttaa Padasjoen elinvoimaisuutta. Lisäksi ennenkaikkia, tavoitteenani oli vaalia tasapuolisesti kunnan, kuntalaisten ja maanomistajien etua.

Ja kas kummaa, kaikesta kokemastani huolimatta, sanoisin etten joutunut paljon edes tinkimään omista tavoitteistani. Vain siitä jouduin valitettavasti liikaa tinkimään, että kuinka kauan pystyin virassa em. päämääriä kohti jatkamaan, valtavan painostuksen ja kiusanteon alla. Nämä tahot, jotka edistivät määrätietoisesti virasta poistamista keksimänsä keinoin ja levitetyin valheinkin, toivoivat todennäköisesti myös, että olisin poistunut paikkakunnalta virasta lähdettyäni. Mutta, pahoittelut heille, ja no hard feelings, mutta koen edelleen, että olen velkaa kunnan muille veronmaksajille niin paljon, että haluan edistää em. asioita todennäköisesti asettumalla tulevissa kevään vaaleissa ehdolle. Tapanani on saattaa ne lupaukset päätökseen mihin ryhdyn, ja joista uskon olevan hyötyä meille kaikille yhteistä etua ajaville, plus haluan jatkossakin kuunnella ja edistää kuntalaisten ajatuksia ja toiveita, koska en ole tämän paikkakunnan Besserwisser.

Toivon suuresti, että tulevissa kunta- ja aluevaaleissa käytetään äänioikeutta ja että äänet ohjautuvat nimenomaan niille tahoille, jotka eivät ole ajaneet vuosia Padasjokea ratkaisuillaan huonompaan suuntaan; sammuttelemaan tupien valoja ja vaalimaan vain omaan verkostoonsa kuuluvien etua, vaan niille jotka valvovat yhteisesti ja tasaveroisesti meidän kaikkien asukkaiden etua ja oikeuksia.

Kaunista syysloma- ja ruska-aikaa kaikille

”Ex kj” Kati Gran KTM, JET, IAT, talous- ja henkilöstöpäällikkö