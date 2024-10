Sote-palvelut pysyvät jatkossakin kaikissa hyvinvointialueen kuntakeskuksissa ★

Syystapahtuma keräsi lauantaina 12.10. hienosti väkeä Työväentalolle. Kunnanjohtaja joutui jopa laittamaan puheensa alun uusiksi, kun yleisöä olikin odotettua enemmän.

Mira Vilkman, Mika Kari ja Juha Rehula avasivat tapahtuman.

SDP:n kansanedustaja Mika Kari on viihtynyt kakkoskodissaan Kaukelassa erinomaisesti. Korona-aikana rakennettu mökki on kansanedustajalle varsinainen ”herran kukkaro”.

– Siitä on tullut meille toinen koti, toteaa Kari, jolla toki on taustaa Padasjoelta aina nuoruusvuosien lentokerholaisuudesta alkaen.

Kunnanjohtaja Rehula luovutti kansanedustaja Karille kunnan tervehdyksen.

Kari käy aina tekemässä mökkiostokset Padasjoella – kannatuksen vuoksi.

– Sääli, että toinen kauppa loppui. Toivon, ettei ostoskorin hinta ala S-marketissa nousta kilpailun puuttuessa.

Kari toimii Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtajana ja osallistuu myös aluehallituksen kokouksiin. Hänellä oli hyviä uutisia Padasjoelle, perustason palveluja halutaan meillä kehittää. Iso tuleva investointi on pelastus- ja terveysaseman saaminen yhden ja saman katon alle.

Karin mukaan Padasjoen pelastus- ja sote-keskuksen suunnittelu etenee myötätuulessa. Koska nykyinen paloasema jouduttaisiin huonokuntoisena joka tapauksessa uusimaan, on järkevää tehdä samalla uusia tiloja myös sosiaali- ja terveyspalveluille.

– Olemme aluevaltuustossa sitoutuneet siihen, että myös jatkossa päijäthämäläisissä kuntakeskuksissa on laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Samaan aikaan valtio leikkaa sote-alueilta rahoitusta, vaikka Päijät-Hämeelläkin on jo entuudestaan Hyky-aikaista kattamatonta alijäämää, joka pitäisi kattaa vuoteen 2026 mennessä. Kari kehaisi alueen luottamushenkilöitä, jotka ovat onnistuneet vakiinnuttamaan alueen­ taloutta.

Maan historian toisiin aluevaaleihin valmistauduttaessa ihmisiä puhututtavat eniten juuri sote-asiat. Toinen aihe, josta päättäjiltä paljon kysytään, on turvallisuustilanne. Karilla on asiantuntemusta myös tähän sektoriin toimittuaan 14 vuotta puolustusvaliokunnassa.

– Lääkärille pääsy on tietysti hyvä asia. Tärkeää on kuitenkin se, että hoitoketju jatkuu ja ihminen pääsee jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Tämä hoitoketjun katkeaminen ensimmäisen lääkärikäynnin jälkeen on juuri huolestuttavin osuus sote-kentällä tällä hetkellä. Julkista terveydenhuoltoa ei saa romuttaa.

Kari joutui itse läheltä seuraamaan hoitoketjun etenemistä käytännössä, kun hänen vaimonsa pari vuotta sitten sairastui rintasyöpään. Taudin hoitaminen yksityispuolella olisi maksanut kymmeniä tuhansia euroja.

Lahtelaiskansanedustaja on koulutukseltaan yhteisöpedagogi ja opiskeluaikojen tutkimustyö pitää edelleen kutinsa: erakoitumisriski on suurin keskuskaupungin kerrostaloissa, ei harvaanasutulla maaseudulla. Luonnonläheisyys tuo laatua elämään.

Yleisön puheenvuoroissa otettiin esiin mm. Kela-korvaukset, työterveys ja se, että Padasjoen terveysasemalla palvelu on huippuhyvää. Eräskin kuulija oli päässyt lääkärille parhaimmillaan kahdessa tunnissa.

Tapahtumien ähky yllätti kunnanjohtajan

Juha Rehula lähetti kunnan terveisinä aluepäättäjille toiveen pitää huolta siitä, että jokaisessa alueen kunnassa on sote-palveluja saatavilla jatkossakin.

– Meni puheen aloitus uusiksi, kun teitä on täällä niin paljon. Olin nimittäin ajatellut kysyä jokaiselta, mitä Padasjoelle kuuluu.

Sen sijaan kunnanjohtaja lähti liikkeelle Einsteinista ja tämän suhteellisuusteoriasta. Rehula myös listasi ainakin neljä eri syytä, miksi Padasjoella on mukava olla kunnanjohtaja. Ei kuulemma vähiten siksi, että kun täällä järjestää tapahtuman, saa tuvan täyteen. Lisäksi on aktiiviset kylät ja kesäkaudella tapahtumien ähky. Työtä helpottaa kummasti myös se, että talouden perusta on kunnossa ja sote-palvelut pois kunnan kontolta.

Takaiskujakin on tullut:

– Henkisesti erittäin iso isku Padasjoelle oli, kun toinen marketti lähti.

Kunnanjohtajalle on tehty selväksi, että ennen loppuu Padasjoen kunta kuin uimahalli tai oma lukio. Uimahalliin voi kunta vaikuttaa, kun taas lukio on riippuvainen valtion rahoituksesta.

Työpaikkojen syntymiseen kunnalla on vähäiset vaikutusmahdollisuudet ja vielä vähemmän voi vaikuttaa syntyvyyteen. Tässä vaiheessa vuotta tiedetään, että Padasjoelle syntyy tänä vuonna kahdeksan lasta. Muuttoliike on kuitenkin kääntynyt voitolliseksi.

Kunnan tulevaisuuden kannalta kevään vaalit ovat merkittävät. Uusien päättäjien on kyettävä tekemään yhteistyötä ja myös päätöksiä.

Kuulijoilta tuli palautetta roskisten vähyydestä ja siitä, että vinksalleen väänneltyjä tienviittoja ei oikaista. Puhetta oli myös kunnan takaisin itselleen ostamasta Päijänteen rantatontista, jota saa nyt vapaasti käyttää, mutta virallista uimarantaa siitä ei tule. Helsingistä muuttanut asukas totesi hyvän arjen rakentuvan pienistä asiois­ta ja toivoi, että palveluista ja toiminnoista tiedotettaisiin mahdollisimman kattavasti.

Työväentalon pihalla oli lapsille poniajelua.

Tapahtuman puuhanainen Mira Vilkman veti lopuksi bingon yhdessä Leena Hopeela-Juvosen kanssa.

Seuraava tapahtuma Työviksellä järjestetään 26.10., kirppis ja nuorten bingo.