Työn suolana se, että lapset ovat niin aitoja ★

Teija Mäkelä aloitti syyskuun alussa varhaiskasvatuksen palveluohjaajana. Viimeksi padasjokelainen kulki töissä Kuhmoisissa: ensin pari vuotta varhaiskasvatuksen opettajana sekä esihenkilönä, sitten kuusi vuotta koulukuraattorina. Kun kuraattorityö siirtyi Hyvinvointialueen alaisuuteen, heikkeni ennaltaehkäisevä työ nuorten parissa.

– Vuoden verran jaksoin katsoa sitä touhua. Irtisanoin itseni viime joulukuussa ja tein alkuvuoden Kuhmoisissa varhaiskasvatuksen opettajan töitä ja touko-elokuun päiväkodinjohtajan vuorotteluvapaan sijaisuuden.

Teija Mäkelä on koko työuransa tehnyt töitä lasten ja nuorten parissa. Uuden tehtävän myötä työmatka lyheni muutamaan kilometriin.

Nyt ympyrä sulkeutuu, sillä kuntasektorilla Padasjoella Mäkelä aikanaan lukion jälkeen aloitti työuransa. Koulunkäynnin avustajana hän ehti toimia ennen lapsensa syntymää ja myöhemmin palasi samaan tehtävään oppisopimuksella. Reilu kymmenen vuotta hän teki koululla töitä. Vuonna 2012 Mäkelä aloitti sosionomiopinnot Lahden ammattikorkeakoulussa, josta valmistui syksyllä 2014 varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuudella. Opintoihin liittyvän pitkän harjoittelujakson hän suoritti Majavan päiväkodissa, valmistumisen jälkeen työkokemusta kertyi tovi Lahdessa ja Vääksyssä.

– Opiskelujen alkamisesta viime elokuun loppuun asti olen kulkenut julkisilla tai ajanut arkisin kotipaikkakunnan ulkopuolelle. Nyt olenkin saanut vähintään tunnin lisäaikaa päiviin: sen voin käyttää esim. liikuntaan, lukemiseen, musiikinkuunteluun tai neulomiseen.

Neulominen on tämänhetkinen ykkösjuttu. Parhaillaan Mäkelä tekee islantilaisneuletta pojalleen Larille, joka asuu Tampereella. Avopuoliso Teemu työskentelee perheyrityksessä.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaajan toimenkuvaan kuuluvat varhaiskasvatusmaksupäätösten tekeminen ja laskutus, perhepäivähoidonohjaajan tehtävät ja varhaiskasvatusjohtajan sijaistaminen tarvittaessa. Päiväkodilla hän toimii 2–3–vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen opettajana.

– Pidän erittäin tärkeänä, että lapsella on aikaa päivittäin leikkimiseen, vaikka toki meillä on ohjattuja tuokioita, joissa mm. lauletaan ja musisoidaan, lorutellaan ja liikutaan. Tuetun leikin kautta opetellaan monia taitoja mm. tunne- ja kaveritaitoja, keskittymistä, huomaavaisuutta, hieno- ja karkea motoriikkaa sekä sääntöjä ja normeja. Yhdessä toimimisen taitoja ja tunteiden sanoittamisen sekä käsittelyn taitoja tarvitaan myöhemmin koulussa sekä työ- ja perhe-elämässäkin.

Kerralla tarpeeksi suuri

Kuhmoisissa Mäkelä pääsi vaikuttamaan uuteen päiväkotiin ja uuteen kouluun. Hänellä onkin ensikädentietoa uudisrakennuksen vaikutuksista:

– Valmistumisen jälkeen lapsiperheitä alkoi virrata Kuhmoisiin. Näen, että uusi koulu päiväkoteineen olisi näyttävä tervetulotoivotus ja myyntivaltti myös Padasjoelle. Tärkeätä olisi myös tehdä kerralla tarpeeksi tilaa. Sekä uusi päiväkoti että koulu ovat lähes saman tien osoittautuneet liian pieniksi Kuhmoisissa. Kouluhankkeessa on oleellista myös kuunnella käyttäjiä.

Majavan päiväkoti on tiloiltaan hyvä ja erityismaininnan ansaitsee monikäyttöinen piha.

– Työn ehdoton suola on se, että pienet lapset ovat niin aitoja. Ja on ollut kiva huomata, miten lämpimästi lapset, huoltajat ja työyhteisö on ottaneet minut vastaan.