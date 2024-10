Torstaina lokakuun 3. päivänä 1974 ★

Padasjoen Leipomon myymälässä vietettiin perjantaina 10-vuotissynttäreitä. Kahvivieraita kävi paljon. Kuvassa Padasjoen Yrittäjäin pj. Leo Eiranen, ja varapj. Raimo Töyrylä esittämässä Yrittäjäin onnentoivotuksia.

Säästöpankin toimitalon laajennustyöt alkoivat. Pankin voimakkaan kehityksen myötä vuonna 1953 rakennetut tilat ovat käyneet pieniksi, sillä pankin toiminta on tuosta ajankohdasta lähtien kasvanut 15–20-kertaiseksi. V. 1967–68 tehtyjen laajennus- ja kunnostustöiden yhteydessä ei tiloja kokoushuonetta lukuunottamatta lisätty. Säästöpankilla on jo pitkään ollut tilattuna ns. kassapäätteet, joiden avulla palvelua tullaan nopeuttamaan ja tehostamaan. Aluksi käytetään ns. off-line –menetelmää, jossa tiedot menevät magneettinauhalle ja lähetetään päivittäin Skoptekin ATK-keskukseen purettavaksi. Laajennus käsittää noin 200 neliötä, se rakennetaan pankkisalin kohdalle linja-autoaseman puolelle pylväiden varaan.

Päijänteessä on vettä yli äyräiden. Rannoilta tulee päivittäin valituksia korkean veden aiheuttamista vahingoista. Peltoja on veden alla ja eräiltä rantasaroilta on ollut mahdotonta koota viljaa. Myös laiturit ja veneet ovat vaarassa.

Seurakuntavaaleihin asetettu 6 listaa. Ehdokkaita on yhteensä 78, näistä 14 esiintyy sekä neuvoston että valtuuston listoilla. Naisia on mukana 30.

Uhkaava palonalku Auttoisilla. Perjantaina havaittiin Kemppilän riihestä tulevan savua. Paikalle mentyä huomattiin, että kylän pojat olivat tehneet lattialle tiiliskivistä tulisijan pahnojen keskelle, jossa olivat polttaneet nuotiota. Pojat pitivät riihtä tupakanpolttopaikkanaan. Kyläläisten ripeän toiminnan ja VPK:n kaluston ansiosta saatiin palo sammutetuksi.

Sunnuntaina 299 korttinsa jättänyttä pyöräilijää kierteli Padasjoen teitä. Retki oli urheilulautakunnan ensimmäinen tämänlaatuinen kuntotempaus.