Säästöpankintalo myyntiin –omistajayhtiö meni konkurssiin ★

Säästöpankintalon kesällä 2022 ostanut Haltia Oy on mennyt syyskuussa konkurssiin. Helsinkiläinen kiinteistönvälitysfirma oli perustettu vuonna 2021.

Yhtiön toimitusjohtaja Tomi Haltia toimi myös taiteilijayhdistys HotPotin johdossa; sen tarkoituksena oli perustaa kiinteistöön taiteilijaresidenssi ja taidegalleria. Näyttelytilan piti avautua yleisölle jo viime kevääksi. Gallerian epäviralliset kutsuvierasavajaiset pidettiin vuosi sitten syyskuussa, mutta sen koommin ei tiloissa ole ollut toimintaa. Sisäremontti jatkui vielä kesällä, muuta toimintaa ei ollut.

Haltia kertoo, että konkurssin syyt ovat moninaiset, eikä hän niitä lähde sen tarkemmin avaamaan.

– Kiinteistö menee julkiseen myyntiin ja sen tulevaisuus riippuu ostajasta. Uskon, että vuokralaiset kyllä voivat jatkaa, on ostaja sitten kuka tahansa. Lähes kaikissa tiloissa on tällä hetkellä vuokralainen.

Taiteilijayhdistys HotPotin residenssiprojekti jatkaa toimintaansa.

– Residenssi on oma, erillinen projektinsa ja se jatkaa toimintaansa. Tapahtuuko se Padasjoella vai jossain muualla, riippuu myös kiinteistön uudesta omistajasta. Yhdistys on valmis entisen pankin konttoritilan vuokraamaan käyttöönsä, mikäli vuokratasosta ja ehdoista päästään sopuun ja uusi omistaja on valmis sen remontoimaan yhdistyksen tarpeisiin sopivaksi.

Helmi Säästöpankin omistama pankkikiinteistö Keskustiellä myytiin heinäkuussa kaksi vuotta sitten nettihuutokaupassa. Vuonna 1953 rakennetussa talossa on tyhjentyneen pankkikonttorin lisäksi 11 asuinhuoneistoa ja liiketiloja.