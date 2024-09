Epoksitöissä leikitellään väreillä ★

Galleria Pikantissa on loistava tilaisuus tutustua Suomessa vielä harvinaiseen epoksitaiteeseen. Mielenkiintoinen, värikylläinen Resin­ art-näyttely on avoinna 11.10. saakka.

Padasjoen taideyhdistyksen Resinart-taidenäyttelyssä on nähtävillä kokoelma erilaisia epoksiaarteita. Maailmalla erittäin suosittu jokipöytä on Suomessa valmistettu. Pöytä on tehty visakoivusta ja keskellä ”virtaava” joki epoksista. Jokipöytä sopii Padasjoelle hyvin; on kuin olisi virtaava joki omassa olohuoneessa. Jokipöytien hinnat maailmalla voivat olla jopa kymmeniä tuhansia euroja.

Näyttelyssä on myös teos Frozen land; kolmiulotteinen, pimeässä hohtava syvä tumma vesi ja valkoiset jäävuoret.

Epoksi koostuu hartsista ja kovetusaineesta tarkasti oikeassa suhteessa, jotta valmis tuote tulee käyttöä kestäväksi. Matti Pakkasen kolmiulotteinen teos, Frozen land.

Mielenkiintoinen työ galleriassa on myös kahvipapuleikkuulauta. Leikkuulauta on tehty puusta ja epoksista. Epoksin sisälle on upotettu kahvipapuja, jotka näkyvät läpi epoksin sisältä.

Vain mielikuvitus rajana

Epoksitaiteessa on hirveästi vaihtoehtoja eli siitä voi tehdä melkeinpä mitä vain, niinpä vain mielikuvitus on rajana. Epoksi on kätevä materiaali: se on helppo puhdistaa, hygieeninen ja miellyttävän tuntuinen. Lisäksi vaurioituneena se on helppo korjata eli uusia tuotteita ei välttämättä tarvitse ostaa, kun epoksilla voi päällystää esimerkiksi kalusteen uuden näköiseksi.

Henry Hautamäen pöydät, joissa on yhdistetty puuta ja epoksia.

Epokseja on erilaisia, joten ennen kuin ryhtyy työhön on tärkeää tutustua tuotteen sekoitussuhteeseen sekä käsittely- ja kovettumisaikaan.

Epoksi valetaan muoteissa, yleisimmin muotit ovat silikonista. Suuriin valuihin kannattaa käyttää hitaasti kovettuvia ja pieniin valuihin nopeasti kovettuvaa materiaalia. Valun onnistumiseen vaikuttaa lämpötila sekä tietenkin huolellinen suunnittelu – hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Epoksiin voi valaa useam­man kerroksen päällekkäin. Tämä on kätevää, kun halutaan erivärisiä kerroksia valuun tai kun halutaan upottaa objekteja. Epoksiin voikin upottaa lähes mitä tahansa kuivia aineita, usein käytettyjä ovat kivet, simpukat, kolikot, glitterit ja kuivatut kasvit.

Henry Hautamäen teoksen yläosa on läpikuultava, alaosa eläväreunaista visakoivua.

– Kuivaa epoksityötä voi sahata ja hioa kuten puuta. Epoksi on kosketuskuiva vuorokaudessa, mutta kova vasta viikon kuluttua, kertoo yksi taiteilijoista.

Epoksityöt ovat usein aikaa vieviä, ja materiaalitkin saattavat olla melko hinnakkaita.

Toki harrastuksen alkuun pääsee edullisilla materiaaleilla ja opetusvideoitakin löytyy netistä. Ja jos osuu Pikanttiin oikeaan aikaan, voi kysellä valmistusprosessista lisää taiteilijoilta itseltään.