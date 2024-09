TuoreTorille Vuoden yrittäjä –palkinto ★

Padasjoen Vuoden yrittäjä –palkinnon voittaja on tänä vuonna TuoreTorin isäntä Pasi Ahola, joka on 17 yrittäjävuotensa aikana kasvattanut perheen peruna- ja mansikkatilasta menestyvän ja jatkuvasti kehittyvän puutarha– ja matkailutilan.

Valintaperusteissa sanotaan, että Pasi Aholan yritys on maatilatalouden monitoimija ja käy esimerkiksi yrittämisen mahdollisuuksista maaseudulla: ”Aholan lomamökit ja TuoreTori ovat olleet toiminnassa vuodesta 2007, mikä on varma näyttö laadusta ja sekä matkailun palveluista että tuoreiden elintarvikkeiden tuottamisessa ja jakelussa asiakkaille.”

Vaikka yritys onkin Aholan nimissä, on puolisokin siinä täysillä mukana. Alexandra Anttila hoitaa palkanmaksun ja tilan työntekijöihin liittyvät paperityöt sekä viljelykaudella pääasiassa pakkaamon.

– Alunperinkin ajatuksena oli, että molemmat saataisiin tilalta toimeentulo ja se on toteutunut, sanoo Ahola.

TuoreTori on Padas­joen mittapuulla merkittävä työllistäjä, kesäkaudella työntekijöitä on yhteensä 20. Torimyyjiä tarvitaan juhannusviikolta elokuulle paitsi tilan omassa myymälässä, myös Keskustorin Torikahvilassa ja Luopioisten torilla. Pelloilla ja kasvihuoneilla työt jatkuvat edelleenkin, alkamassa on juuri talviperunan nosto.

– Vadelma ja mustikka on loppusuoralla, mansikkaakin vielä vähäisessä määrin. Kylmä kevät verotti perunasatoa, juuri ja juuri ehti varhaisperuna juhannukseksi. Kertaakaan ei tarvinnut hallan takia sadettaa, mutta kuivuuden takia sitäkin enemmän. Kastelua ei kannattanut helteiden takia aloittaa ennen iltakymmentä.

Tilan tuotteisiin kuuluvat myös karhunvatukka, tomaatti, kirsikkatomaatti, kurkku, salaatti, herne ja sipuli. Maaperä on viljelylle suotuisan hiekkapitoista.

Tilan sijainti Vesijako-järven ja kylää halkovan asfalttitien välissä on matkailuyritykselle ihanteellinen. Kuluneenakin kesänä edelleen moni ohikulkija poikkesi ensimmäistä kertaa tilamyymälään ostoksille tai nauttimaan kotileipomon tuotteista paikan päällä. Järvi toimii myös ehtymättömänä kasteluveden lähteenä.

Tilan vuokramökit ovat olleet jatkuvasti varattuina kesä–elokuun ja jos talvikausi menee normaaliin tapaan niin varauksia tulee lähes joka viikonlopulle.

– Koko ajan pyritään kehittämään toimintaa ja kuunnellaan asiakkaiden toiveita. Esimerkiksi kesällä eräs mökkiläispari tuli saaresta veneellä aamukahville ja toivoi iltapäivälehteä aamiaispöytään. Marjakuski ryhtyi sitten tuomaan kaupoille kuorman vietyään tuoreen lehden luettavaksi, kertoo Anttila, joka on järjestänyt myös suosittuja pitsapuffia kesän arki-iltoina.

Vihreän siirtymän kannattajana tunnettu Ahola hankki jo viisi vuotta sitten tilalle ensimmäiset aurinkopaneelit. Tänä kesänä paneelimäärä on miltei kaksinkertaistettu yhteensä 59 kilovattiin.

– Aurinkovoimaa tulee nyt myös aamulla ja illalla, viitisen tuntia aiempaa enemmän. Se kattaa noin 30 % tilan sähköntarpeesta ja säästää jopa 5000 euroa vuosittain. Vihannesten varastoinnin takia kylmiötilaa on paljon ja sähkönkulutus sen mukaista.

Lehmistä erikoiskasveihin

Hokan tilalla tuotantosuunta vaihtui jo 1980–luvun lopulla, kun Pasin vanhemmat Perttu ja Pirjo päättivät luopua lypsylehmistä ja tilalle tuli kasvinviljely. Vuosien varrella viljelyala kasvoi ja tuotteita alettiin myydä ensin pienestä hinattavasta myymäläkärrystä ja sitten kiinteästä kioskista, joka on useaan kertaan kohennettuna ja isolla terassilla laajennettuna edelleen eläväisenä mainoskylttinä Vesijaonraitin varressa.

Ensimmäinen lämmitettävä kasvihuone valmistui kevääksi 2016. Tämän lisäksi tilalta löytyy yksi kasvutunneli, jossa viljellään vadelmaa ja pari kasvutunnelia mansikalle.

Hokan tilalla valmistaudutaan parhaillaan 14.9. järjestettäviin Perunamarkkinoihin vanhan, hyväksikoetun kaavan mukaan.

TuoreTori aukaisee perinteiseen tapaansa ovensa aina viikko ennen juhannusta. Ensimmäiset kasvihuonetuotteet valmistuvat kuitenkin jo useita viikkoja aiemmin. Sesonki on vuosien saatossa pidentynyt: vihanneksia ja marjoja on saatavilla syyskuulle asti, talvikaudella kaupan hyllystä löytyvät tilan talviperunat.