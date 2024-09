FC Kukkorallin nuoret pelaavat kolmatta kauttaan, Naistenpojat voitti jalkapallomestaruuden ★

Naistenpojista tuli toistamiseen Padasjoen mestareita.

Padasjoen jalkapallomestaruusturnauksessa saatiin hyvät pelit aikaiseksi, vaikka joukkueita oli vain kolme. Turnausvoiton nappasi toisen kerran peräkkäin Naistenpojat, joka kaatoi Toritun finaalissa 4–3.

FC Kukkorallin joukkue koostui 14–17-vuotiaista padasjokelaispojista. Kuva otettiin ennen turnauksen alkamista Ahjolan kentällä.

– Kaikki kenttäpelaajat on alle 18–vuotiaita. Maalivahti (Niko Häme) on 24-vuotias, kertoivat kukkorallilaiset.

Joukkueen mieleenjäävä nimi on sanamuunnos, joka on heitetty ilmoille aikanaan Nuokulla. Lauantaina porukka juhlisti jo kolmatta kilpakauttaan, sillä vuodesta 2021 se on osallistunut niin jalkapallon kuin salibandynkin paikallisiin turnauksiin.

– Voittoa tietysti lähdetään hakemaan. Meillä on parempi jalka kuin vastustajalla, arvioivat pojat.

Joukkueella oli ensimmäistä kertaa kisatilanteessa yllään uudet sponsorituella hankitut pelipaidat. Kukkorallissa on monen lajin harrastajia, osa pelaa tosimielellä jääkiekkoa, toiset keskittyvät jalkapalloon ja salibandyyn.

Lauantain ensimmäisessä ottelussa Torittu ja Kukkoralli pelasivat tasan 1-1, sitten Kukkoralli-Naistenpojat päättyi 1-5 ja Naistenpojat-Torittu 3-0.

Maalikuningas oli Eemeli Lehtinen neljällä maalillaan.